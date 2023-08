O FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) é um benefício concedido a todos os trabalhadores brasileiros. Através do fundo eles têm a segurança de recursos extras em casos de calamidade pública, doença e principalmente: demissão. Nos últimos meses o Governo Federal começou a incentivar os trabalhadores a não optarem pelo saque-aniversário, entretanto, ainda é possível optar pela modalidade. É necessário ficar atento as mudanças e o que é preciso fazer para sacar.

Até quando dá para sacar o FGTS de aniversário em 2023 | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Saque-aniversário do FGTS

Trata-se de uma modalidade que surgiu recentemente. Que permite aos trabalhadores sacarem um determinado valor do seu FGTS no mês do seu aniversário.

Nos últimos meses o Governo tem lutado bastante contra isso. Entretanto, ainda é possível optar pelo saque — isto é, os interessados. Mas é importante ficar atento quanto algumas questões.

O saque-aniversário deve ser escolhido dentre uma outra modalidade, o saque-rescisão. Que permite ao trabalhador o saque do seu FGTS em caso de demissão sem justa causa. Logo, quando o trabalhador opta pelo saque-aniversário, ficará sujeito à riscos.

Haja vista que após a mudança e recebimento do saque-aniversário, deverá aguardar 02 anos para retornar à modalidade anterior. Neste curto período, caso ele seja demitido, não poderá sacar o valor acumulado do FGTS — somente os 40% referentes à multa rescisória.

Leia mais: Por que estas famílias receberam apenas R$ 540 em agosto?

Até quando dá pra solicitar o saque-aniversário?

Aos que ainda preferem realizar o saque, haja vista que pode auxiliar bastante os brasileiros. Dependendo dos valores, a porcentagem é bastante interessante. É possível sacar a qualquer momento do ano, desde que cumpra os requisitos estipulados.

Isto é, de acordo com a legislação brasileira, o trabalhador possui até o último dia do mês de aniversário para realizar a troca de modalidade (escolher o saque-aniversário) e com isso receber o recurso no ano em questão.

Caso esta troca ocorra após o mês de aniversário do trabalhador, o pagamento só irá ocorrer no ano seguinte — respeitando os ciclos de pagamentos. Portanto, é importante estar atento às diretrizes.

Na prática: caso o trabalhador faça aniversário no mês de agosto. Ele tem até o dia 31 de agosto para escolher o saque-aniversário. Caso ele faça isso somente no dia 1° de setembro, por mais que a mudança ocorra, ele só receberá o valor correspondente no ano seguinte.

Há uma outra modalidade bastante utilizada que é a antecipação do FGTS. Podendo antecipar até 10 anos. Trata-se de um empréstimo cujo o FGTS é usado como pagamento das parcelas. Instituições como o Banco Inter e PicPay oferecem à modalidade.

Sendo importante ressaltar que juros são aplicados, mas em razão do baixo risco de inadimplência, já que as parcelas são descontadas automaticamente — as taxas de juros são bem baixas e acessíveis para a grande maioria dos trabalhadores.

Leia mais: Ganhe R$ 200 a mais em agosto através do governo federal; veja como