Os dias atuais são bem corridos e ninguém possui tempo quase para nada. Às vezes a rotina é tão pesada que é necessário recorrer aos energéticos para conseguir mais concentração e disposição. Não somente pelo preço (alguns chegam a R$ 15) mas pelos riscos à saúde — muitos preferem alternativas a esses produtos. Muita das vezes difíceis de serem encontradas, haja vista que nem todos os alimentos possuem essas propriedades. Entretanto, veja abaixo 9 alimentos que são uma espécie de ‘energéticos naturais’ seguros e que não trazem riscos à saúde.

Mais energia! 9 energéticos naturais e seguros para o dia a dia | Foto de Austin Schmid na Unsplash

Os energéticos podem trazer riscos à saúde?

O energético é uma bebida que estimula algumas áreas do cérebro a fim de que a pessoa consiga se sentir mais esperta, disposta e com vigor. Muito usado por pessoas que trabalham muito, passam a noite estudando ou simplesmente querem curtir uma noitada.

Por dentro daquele sabor gaseificado — há uma série de substâncias que auxiliam nesses sinais tão desejados. Como a Taurina e a Cafeína. Sendo responsáveis por aumentar a pressão cardíaca e estimular a atividade do sistema nervoso.

Portanto, o energético pode trazer riscos à saúde quando é consumido com frequência ou em grandes quantidades. Não é saudável elevar a pressão cardíaca de qualquer modo e principalmente sem a supervisão de um especialista.

Caso contrário, pode causar problemas no sistema cardiovascular e órgãos ligados ao coração. Dificuldades para respirar e dores no peito.

Desse modo, é ideal recorrer à energéticos naturais. A fim de evitar ter complicações e problemas futuros.

Estes são os 9 energéticos naturais mais consumidos

Portanto, é ideal recorrer ao consumo de energéticos naturais no cotidiano para evitar problemas futuros e até mesmo complicações mais sérias no organismo.

Aveia: é um produto que auxilia no fornecimento de carboidratos para o corpo que posteriormente é convertido em energia. Rico em vitaminas B e minerais.

Chia: é um alimento rico em cálcio, ferro, potássio, ômega 3 e magnésio. É usado como ingrediente para produção de bebidas energéticas.

Guaraná em pó: não se trata do popular guaraná com adição de vários ingredientes e açúcar, mas do guaraná em pó em si. Que é um extrato do guaraná e possui bastante cafeína. Uma excelente fonte de disposição.

Maca Peruana: rica em vitaminas B, é um dos alimentos que mais auxilia no aumento da disposição e ainda é responsável pelo aumento da libido.

Geleia real: é um alimento que auxilia na produção de energia e também é rica em vitamina B. Proporcionando um melhor sistema imumológico e disposição.

Polén: é uma excelente fonte de minerais, vitaminas, aminoácidos e é usado há séculos com o intuito de aumentar a vitalidade e força.

Chá mate: é um chá gelado que é considerado um dos melhores energéticos naturais. Além disso possui uma ação antioxidante.

Spirulina: é uma alga rica em clorofila, vitaminas e auxilia na oxigenação do sangue.

Chocolate amargo: possuindo entre 50-70% de cacau são ricos em cafeína e outras substâncias paralelas que auxiliam no aumento da vitalidade e disposição.

