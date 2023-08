Especialista revela como lidar com a depressão no trabalho

Em pleno 2023, a medicina já afirmou inúmeras vezes que a depressão é o mal deste século. De acordo com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS) mais de 10 milhões de brasileiros têm depressão. Levando em consideração que de acordo com o IBGE, o Brasil possui mais de 200 milhões de habitantes — cerca de 5% da população possui o distúrbio. E é no ambiente de trabalho que o mesmo pode se agravar ainda mais! Saiba o que os especialistas recomendam para lidar com a depressão no ambiente profissional.

Fique atento aos sinais

Os especialistas recomendam que os pacientes saibam e entendam que realmente possuem depressão. Por muitos é visto como uma grande bobagem, e por esse motivo os sintomas acabam passando despercebidos.

Haja vista que os sintomas da depressão são paralelos aos de várias outras doenças. E algo que proporciona isso é porque a depressão pode evoluir e gerar um quadro de doenças psicossomáticas. Logo, acaba gerando sintomas oriundos da mente.

Estes são os sintomas mais comuns da depressão:

Fadiga no corpo e redução de energia;

Retardo psicomotor e agitação frequente;

Muito sono ou insônia;

Aumento ou redução do apetite;

Redução na capacidade de sentir prazer em atividades que outrora eram prazerosas;

Sensação de vazio e ausência de esperança;

Dificuldades de foco;

Pensamentos de morte.

Portanto, esses são os sintomas mais frequentes da depressão. No ambiente de trabalho sintomas como os citados acima se tornam bem mais frequentes. Com informações do especialista Ivan Mario Braun (dados oriundos de artigos do psiquiatra espalhados pela internet) — vamos analisar algumas atitudes que devem ser tomadas a fim de lidar corretamente com a depressão no trabalho.

Faça isto e tenha um controle maior da depressão no trabalho

O especialista recomenda que a pessoa faça uma autoanálise. A fim de saber quais são as decisões mais propícias a serem tomadas naquela situação. O primeiro passo é decidir comunicar ou não acerca da doença para os superiores — tarefa bastante difícil, que é subjetiva, mas em caso de risco individual ou coletivo, é a melhor coisa a ser feita.

Logo, o funcionário deverá buscar ajuda médica. A fim de entender as origens e até mesmo tomar medicações que auxiliem na produção de hormônios que combatam esses sintomas. E se mesmo assim o quadro não melhorar, é possível optar por outros rumos.

Às vezes o funcionário está cansado, desgastado do ambiente e presente ali nunca irá conseguir melhorar. Sendo necessário um tempo de descanso, a fim de que venha se tratar corretamente da doença. Quando alguém quebra uma perna, passa alguns meses em casa. Com a depressão deve ocorrer da mesma maneira.

Logo, é importante buscar os direitos trabalhistas — a fim de conseguir a permissão para ficar ausente das atividades profissionais por algum período. Nem que seja apenas 30 dias. E por fim: ainda na etapa da ajuda médica, entender a doença é a principal maneira de tratá-la.

Existem outros distúrbios semelhantes à depressão que estão diretamente ligados ao trabalho/excesso de trabalho. Como é o caso da síndrome de Burnout.

Portanto, a principal maneira de lidar com essa doença no ambiente profissional é deixando todos os tabus de lado e buscando auxílio. Por mais que no início seja mantido em sigilo. Como disse o pensador Sócrates há séculos atrás: “Conhece-te a ti mesmo”. Logo, saber o limite é importante para buscar ajuda enquanto há tempo.

