Todos os dias milhões de pessoas procuram maneiras para perder peso. O que poucas sabem é que a solução pode estar bem debaixo de seus narizes — ou melhor, em suas geladeiras. Um estudo realizado pela Universidade de Illinois, Estados Unidos — comprovou que há uma relação direta entre o consumo de água e a perda de peso! Logo, consumir mais água durante o dia pode resultar em uma perda significativa de peso.

Tomar água ajuda a emagrecer; entenda por que | Imagem de congerdesign por Pixabay

Tomar água ajuda emagrecer?

De acordo com o estudo citado o consumo diário de água pode auxiliar bastante na perda de peso. Aumentar o consumo de água entre 2-4 copos pode auxiliar na redução das calorias, aumentar a sensação de saciedade, aumentar o rendimento em exercícios físicos, queima de gordura, auxílio na redução da retenção de líquidos e regulação do organismo.

Logo, são inúmeros benefícios conhecidos. Entretanto, a perda de peso é mais um dos relacionados com o consumo da água. Uma pesquisa feita com mais de 18 mil pessoas levantou uma informação muito importante.

Na qual revela que o consumo de 2-3 copos de águas diários (a mais que o normal) pode reduzir entre 65-205 calorias diárias. Além disso, a água é um excelente regulador dos níveis de sal, açúcar, colesterol e gordura saturada no organismo.

Portanto, a água possui inúmeros benefícios para o corpo humano. E de quebra ainda auxilia na redução de peso. Isso na prática é bem mais simples do que parece!

Como isso funciona na prática?

Por mais que 200 calorias seja pouco para muitos, é assim que começa a perda de peso na prática. O segredo é bem simples: consumir menos calorias do que as gastas pelo corpo. Logo, se uma pessoa consome 2000 kcal diárias e queima 2500 kcal diárias — haverá uma queima positiva de 500 kcal.

Caso contrário, ela consuma 2500 kcal diárias e precise apenas de 2000 kcal — haverá um ganho negativo de 500 kcal. Logo, reduzir 200 kcal por dia, dá um total de 1400 kcal por semana.

1 quilo tem em média 7,700 calorias. Logo, somente mantendo a queima positiva de 200 kcal por dia — após mais ou menos 6 semanas terá um quilo a menos. Em conjunto com a prática de exercícios físicos e adicionais, promove uma grande perda de peso e melhoras significativas no organismo.

Portanto, é algo benéfico pelos resultados secundários e principalmente porque é necessário apenas parar algumas vezes durante o dia e tomar água. Algo prazeroso e que não cansa em praticamente nada.

Entretanto, é válido lembrar que tudo deve ser feito com equilíbrio. A água é um excelente agente no combate à doenças, retenção de liquídos, etc. Mas quando tomada em grandes quantidas pode ter um efeito reverso. Tal como uma mulher que tomou cerca de 4 garrafas de água dentro de 20 minutos e acabou morrendo pelo consumo excessivo.

Ademais, basta adicionar alguns copos com água durante o cotidiano e sentir os efeitos à longo prazo.

