Estas famílias receberão ANTES o Bolsa Família em agosto

A maioria dos beneficiários sabem que a Caixa Econômica Federal é a responsável por realizar o pagamento referente ao programa social do governo o Bolsa Família e ela sempre costuma antecipar os pagamentos para alguns grupos, mas são apenas algumas pessoas e não todos os 21 milhões de beneficiários.

Alguns comentários estão circulando sobre adiantamento, no entanto para o mês de agosto não tem previsão de adiantamento nos repasses do benefício. Por mais que teve alguns questionamentos sobre uma possível antecipação dos depósitos, o calendário mantém as datas originais que foram anunciadas no início do ano.

Os aprovados receberão o dinheiro nos dez últimos dias úteis do mês, que são entre o dia 18 e 31 de agosto. Dois grupos terão acesso ao Bolsa Família antecipado que são aqueles que tem o NIS – Número de Identificação Social – 2 e 7. Isso normalmente acontece porque a Caixa antecipa os repasses previstos na segunda-feira para o sábado anterior.

dois grupos vão receber antes do Bolsa Família. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Pagamento mês de agosto

NIS final 1: 18 de agosto

NIS final 2: 21 de agosto (pago em 19/08)

NIS final 3: 22 de agosto

NIS final 4: 23 de agosto

NIS final 5: 24 de agosto

NIS final 6: 25 de agosto

NIS final 7: 28 de agosto (pago em 26/08)

NIS final 8: 29 de agosto

NIS final 9: 30 de agosto

NIS final 0: 31 de agosto.

Regras para receber o Bolsa Família?

No mês de março o governo atualizou algumas regras do programa incluindo também a renda máxima permitida para ter acesso ao benefício, ou seja, a partir de agora para receber o Bolsa Família é preciso ter renda familiar mensal no valor de até R$ 218 por pessoa e ter inscrição no Cadastro Único (CadÚnico).

Antes, o limite anterior era no valor de R$ 210 por integrante e com a exigência de registro de CadÚnico. No mês de julho, o valor médio pago pelo governo federal aos beneficiários chegou no valor de R$ 684,17 e alcançou cerca de 21 milhões de famílias de baixa renda no Brasil e a média ficou abaixo da de junho que o valor foi de R$ 705,40.

Não podemos deixar de mencionar que teve uma exclusão de 341 mil famílias em razão de incompatibilidade com a renda permitida. Depois de um cruzamento de dados com o Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS, o governo identificou que milhares de lares estavam fora dos critérios de elegibilidade por ganharem acima do que foi estabelecido.

