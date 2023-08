Lula bate o martelo e indica quem receberá R$ 1.320

O governo Lula anunciou nesta segunda-feira (7) uma excelente notícia para os brasileiros em todo o território nacional. Beneficiários de programa social de transferência de renda cadastrados no CadÚnico começam a receber a partir de hoje a soma de R$ 1.320, que já está disponível para saque. Os depósitos devem ser concluídos até o final desta semana. Saiba mais detalhes sobre o benefício liberado e quem tem direito.

Lula libera e benefício cai na conta

O governo federal anunciou que o depósito de R$ 1.320 para contemplados do Benefício de Prestação Continuada (BPC) começou a ser feito nesta segunda-feira (7), com possibilidade para saque do repasse ainda hoje.

Segundo a pasta, o saque poderá ser feito nas agências da Caixa Econômica Federal e os demais repasses devem continuar sendo feitos até o fim desta semana, encerrando assim a sequência de pagamentos aos beneficiados.

Quem tem direito ao BPC

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), é voltado para idosos com 65 anos de idade ou mais, bem como àqueles que possuam algum tipo de incapacidade de longo tempo.

Para ser considerado elegível, o candidato ao benefício precisa que o rendimento mensal familiar não ultrapasse um quarto do montante correspondente ao salário mínimo por cada membro do grupo. O objetivo principal do auxílio é respaldar pessoas que experimentam determinado grau de fragilidade física ou mental, muitas vezes demandando até mesmo o auxílio de terceiros para suas necessidades cotidianas.

Como é feito o pagamento

A distribuição dos fundos ocorre de acordo com o dígito final da inscrição junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Portanto, a cada dia útil da semana, uma coorte diversa está habilitada a receber seu BPC. A quantia fornecida é de R$ 1.320 para cada indivíduo participante do programa e hoje, dia 7, os beneficiários cujo Número de Identificação Social (NIS) finaliza em 0 estão contemplados! Embora o programa esteja sob a égide do INSS, é importante frisar que o BPC não possui natureza previdenciária. Por conseguinte, não é necessário que os inscritos estejam em dia com suas contribuições ao instituto.

Paralelamente, é relevante ressaltar que o benefício não abarca o pagamento de um décimo terceiro salário, tampouco oferece pensão por óbito aos dependentes. Além disso, vale destacar que o BPC não possui caráter vitalício. Em outras palavras, os beneficiados devem aderir às regulamentações específicas e manter-se a par das atualizações correspondentes.

Cronograma do BPC

Para os repasses previstos ao longo deste mês de agosto, o calendário é será o seguinte:

Números finais de inscrição terminados em 6: 01 de agosto;

Números finais de inscrição terminados em 7: 02 de agosto;

Números finais de inscrição terminados em 8: 03 de agosto;

Números finais de inscrição terminados em 9: 04 de agosto;

Números finais de inscrição terminados em 0: 07 de agosto.

