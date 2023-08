Quem não tem registro pode contribuir com o INSS?

Você sabia que por mais que não exerce atividade de carteira assinada tem uma modalidade que permite fazer contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)? Sim, é isso mesmo que você leu, mesmo aqueles que não tem carteira assinada podem contribuir e ter direito a benefícios da previdência social.

Essa categoria de contribuinte se chama Contribuinte Facultativo e os pagamentos previdenciários são mensalmente através da Guia da Previdência Social – GPS. Veja no texto abaixo.

Qual pessoa pode ser contribuinte facultativo e qual o valor?

Estudantes, desempregados, donas de casa e outros são pessoas que podem ser contribuintes facultativos, só precisa ter mais do que 16 anos. Vale lembrar que as contribuições variam do valor de um salário-mínimo (R$ 1.320) atualmente até o teto do INSS R$ 7.507,49.

Ou seja, o contribuinte pode escolher entre 3 alíquotas:

5%

11%

20%

Tudo vai depender da sua renda e da opção de ter direito à aposentadoria por idade ou pelo tempo de contribuição.

Como fazer o pagamento para o INSS?

Entrando no site do INSS tem como verificar o passo a passo para preencher a GPS. Lá, o contribuinte precisa colocar o código de pagamento do INSS, também é preciso colocar o número do NIT/Pasep do contribuinte. Se ele não tiver o número vai precisar se inscrever no INSS para ter o NIT – Número de Inscrição do Trabalhador.

Em caso de atraso tem como fazer o pagamento das guias que não estão vencidas há mais de 6 meses, assim é necessário emitir a GPS com os juros embutidos no cálculo. Já se o atraso do pagamento foi superior a 6 meses, o contribuinte perde a condição de segurado e também o acesso aos benefícios do INSS.

Lista de pessoas que podem contribuir de forma facultativa

Donas de casa

Síndico de condomínio, quando não remunerado

Estudante

Brasileiro que acompanha cônjuge que presta serviço no exterior

Quem deixou de ser segurado obrigatório da Previdência Social

Membro de Conselho Tutelar, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social

Estagiário

Bolsista que se dedique em tempo integral a pesquisa, curso de especialização, pós-graduação, mestrado ou doutorado, no Brasil ou no exterior, desde que não esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social

Presidiário que não exerça atividade remunerada nem esteja vinculado a qualquer regime de Previdência Social

Brasileiro residente ou domiciliado no exterior

Segurado recolhido à prisão sob regime fechado ou semi-aberto, que, nesta condição, preste serviço, dentro ou fora da unidade penal, a uma ou mais empresas, com ou sem intermediação da organização carcerária ou entidade afim, ou que exerce atividade artesanal por conta própria

Atleta beneficiário da Bolsa-Atleta não filiado a regime próprio de Previdência Social

Benefícios que o INSS dispõe ao contribuinte facultativo

Aposentadoria por idade

Aposentadoria por incapacidade permanente

Auxílio por incapacidade temporária

Auxílio-reclusão

Salário-maternidade

Pensão por morte.

