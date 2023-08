Comunicado GERAL: grande benefício do CadÚnico está de volta

Recentemente, o governo federal confirmou a volta de um importante benefício, após um breve período sem os beneficiados receberem. Segundo a pasta, a interrupção se deve ao fato de que o repasse é concedido a cada dois meses, resultando em seis repasses ao longo de um período de 12 meses, metade do número de pagamentos mensais de outros benefícios. Saiba mais abaixo qual benefício está de volta e quem será contemplado.

óRgão atualiza lista de documentos para cadastro no CadÚnico. | Foto: Reprodução

Auxílio Gás de volta

Assim como já confirmado pelo governo federal no mês passado, está previsto para ser retomado neste mês de agosto o pagamento referente ao Auxílio Gás, um benefício que passou por um breve período de interrupção de seus repasses, ao contrário do Bolsa Família e do BPC, por exemplo.

O ‘congelamento’ dos repasses ocorreu pelo fato de que o auxílio é concedido a cada dois meses, resultando em apenas seis pagamentos ao longo de um ano, metade do número de pagamentos mensais de outros benefícios.

Essa programação ocorre devido ao propósito do programa social, que visa auxiliar as famílias na aquisição do gás de cozinha destinado ao preparo de alimentos. Com o objetivo de economizar recursos, mas ainda assim oferecer suporte na aquisição, o governo disponibiliza um valor equivalente a 100% da média nacional do botijão de gás. Isso é feito considerando que uma família necessita de mais de um mês para esgotar todo o gás adquirido.

Embora haja uma variação mínima no valor do auxílio a cada pagamento, a quantia integral do botijão de gás, calculada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), é garantida a cada repasse. Em relação ao cronograma dos depósitos, é importante destacar que as datas de pagamento seguem o calendário estabelecido para o Bolsa Família.

Quem tem direito?

A elegibilidade para receber o benefício está restrita aos indivíduos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico), com renda familiar mensal inferior ou igual a meio salário-mínimo por pessoa. Isso abrange famílias já contempladas por outros programas de assistência financeira implementados em âmbito governamental.

Vantagens da inscrição no Cadastro Único:

Além do Auxílio Gás e do Bolsa Família, o registro no CadÚnico também proporciona acesso a diversas outras iniciativas de cunho social. Veja alguns dos principais programas:

Tarifa Social de Energia Elétrica

Minha Casa, Minha Vida

Identidade Jovem (ID Jovem)

Isenção da taxa de inscrição do Enem

BPC – Benefício de Prestação Continuada

Bolsa Família

Programas Cisternas

Carteira do Idoso

Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda

Telefone Popular

Isenção de Pagamento da Taxa de Inscrição em Concursos Públicos

Crédito Instalação

Carta Social

Serviços Assistenciais

Programa Brasil Alfabetizado

Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e Extensão Rural

Programa Nacional de Reforma Agrária

Programa Nacional de Crédito Fundiário

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti)

Água para Todos

Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental)

Bolsa Estiagem

