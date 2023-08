Ponto facultativo: se faltar, posso ser demitido?

Muitos brasileiros têm dúvidas sobre o ponto facultativo e acreditam que é uma oportunidade para faltar no trabalho, isso porque aqui no Brasil já faz parte da cultura a paralisação de alguns setores nesses dias. Por isso a maioria das pessoas pensam dessa maneira, só que não é do jeito que pensam.

O ponto facultativo é algo optativo, ou seja, as pessoas têm autonomia para escolher, no trabalho o ponto facultativo representa uma data em que o trabalho é opcional e uma decisão de empresa para empresa.

Vale lembrar que essa data é definida através de uma portaria publicada todo ano pelo Governo Federal no final de cada ano, normalmente são datas comemorativas ou alguma data importante para a história só que não fazem parte dos feriados oficiais.

Por isso são conhecidas como ponto facultativo, o que significa que nesses dias a empresa pode escolher folgar ou ter expediente de trabalho.

veja tudo sobre ponto facultativo. Imagem: FreePik

CLT e ponto facultativo

A CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) não comenta nada sobre os pontos facultativos, assim os donos de empresas ficam livres para poderem escolherem como conduzir esse dia com seus funcionários.

Esse é o principal ponto de diferença entre o ponto facultativo e o feriado, porém não é a única diferença, algumas informações até acabam se confundindo sobre esse assunto. Acompanhe a leitura abaixo para acabar com todas as dúvidas sobre o assunto.

Ponto facultativo X Feriado

Uma das principais diferenças entre o ponto facultativo e o feriado são:

No ponto facultativo o expediente é opcional para as empresas do setor privado, só que nos feriados não, então em um dia de feriado as empresas precisam parar as atividades.

Os feriados estão no calendário brasileiro e através de um decreto por lei. Existem 3 tipos de feriados: nacional, estadual e municipal, ambos são datas fixas e presentes no calendário anual.

Vale ressaltar que tem algumas áreas que os serviços não podem parar, e nesse tipo de ocasião devemos observar o que a legislação regulamenta os dias de trabalho no feriado. Como está descrito na lei, o funcionário que trabalhar no feriado precisa ser remunerado em dobro ou ganhar uma folga no dia posterior.

Veja também: Próximo feriado NACIONAL ou apenas ponto facultativo? Veja a data

Se faltar tem desconto no salário?

Se a empresa decidir manter as atividades no ponto facultativo, o funcionário vai receber as horas normalmente, já que é um dia de trabalho normal, só vai receber remuneração extra se fizer horas extras.

Se a empresa não dispensar os funcionários e eles resolverem faltar por conta própria no ponto facultativo eles podem ter o desconto no salário.

Veja também: Como voltar ao mercado depois de ser demitido? Veja dicas de especialistas