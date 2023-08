Extra do Bolsa Família confirmado em agosto; quem receberá?

Os beneficiários do programa Bolsa Família têm muito o que comemorar neste mês de agosto. A inclusão de uma parcela extra no calendário está confirmada pelo governo federal, o que gerou imediato alívio em cerca de seis milhões de famílias em situação vulnerável. Esse valor extra voltou a estar disponível após um período de dois meses de retenção por ordem do governo e agora poderá ser sacado novamente. Saiba mais detalhes sobre o repasse e quem deve receber.

Boas notícias para agosto

Os beneficiários terão a oportunidade de receber um bônus financeiro no valor de R$ 120. Esse valor volta a estar disponível após um período de dois meses de retenção por ordem do governo e agora poderá ser sacado novamente.

Vale-Gás está de volta

O benefício em questão que havia sido temporariamente interrompido é conhecido como Vale-gás e tem como propósito auxiliar as famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), sistema do governo federal destinado ao registro e distribuição de benefícios sociais. O objetivo é possibilitar a compra de um botijão de gás de 13 kg. A quantia a ser repassada, que é de R$ 120, está alinhada com a média nacional, conforme estipulado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

Bolsa Família e Vale Gás na mesma data

O repasse do vale-gás segue o mesmo cronograma do Bolsa Família, sendo realizado com base no último dígito do Número de Identificação Social (NIS). Para os beneficiários inscritos no programa, o valor será depositado automaticamente em suas contas, de acordo com o calendário correspondente. Além do Vale-gás, outros pagamentos suplementares serão efetuados, tais como:

Um valor de R$ 150 destinado a crianças de até seis anos, desde que suas cadernetas de vacinação estejam atualizadas;

Um auxílio de R$ 50 para gestantes e lactantes que tenham realizado exames pré-natais e acompanhamento nutricional em conformidade;

Um adicional de R$ 50 destinado a adolescentes entre 12 e 18 anos que mantenham uma frequência escolar mínima de 65%.

A distribuição do Vale-gás seguirá o mesmo padrão de calendário definido para o Bolsa Família. A seguir, apresentamos o cronograma completo para o mês de agosto, listando os respectivos números finais do NIS e as datas de pagamento:

NIS final 1: 18 de agosto;

NIS final 2: 21 de agosto;

NIS final 3: 22 de agosto;

NIS final 4: 23 de agosto;

NIS final 5: 24 de agosto;

NIS final 6: 25 de agosto;

NIS final 7: 28 de agosto;

NIS final 8: 29 de agosto;

NIS final 9: 30 de agosto;

NIS final 0: 31 de agosto.

