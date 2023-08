Caixa Tem: como pagar as contas pelo celular; passo a passo

Através do aplicativo Caixa Tem, os beneficiários de programas sociais podem efetuar transações com os valores recebidos do governo federal, como é o caso dos repasses distribuídos pelo novo Bolsa Família. Essa plataforma possibilita pagamentos e transferências de maneira ágil e conveniente. Aprenda logo abaixo como usá-la para pagar suas contas.

Aprenda a utilizar o Caixa Tem para pagar suas contas. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Conveniência na palma da mão

Você sabia? Usando o aplicativo para smartphones do Caixa Tem, os beneficiários de programas sociais do governo federal conseguem efetuar transações com os valores recebidos de auxílio, como é o caso da parcela do Bolsa Família. Mas seu uso vai além, sendo possível, através de sua plataforma a realização de pagamentos e transferências de maneira rápida e prática.

Pague suas contas pelo Caixa Tem

O processo de utilização do aplicativo Caixa Tem para cadastrar boletos e efetuar o pagamento de contas envolve os seguintes passos:

Inicialmente, abra o aplicativo e realize o login informando os seus dados de acesso. Localize a opção “Pagar Contas” ou “Pagamentos” no menu. Selecione a alternativa “Cadastrar novo boleto” ou “Adicionar conta para pagamento”. Neste ponto, você precisará inserir manualmente o código de barras do boleto ou optar por utilizar a câmera do seu smartphone para escanear o código. Após essa etapa, é fundamental conferir todos os detalhes do boleto, como o nome do beneficiário, o valor e a data de vencimento, garantindo que estão corretos. Confirme o cadastro do boleto e escolha a forma de pagamento. É possível utilizar o saldo disponível na sua conta ou utilizar o cartão de débito virtual disponibilizado pelo Caixa Tem. Caso opte pelo pagamento com o cartão de débito virtual, forneça os dados necessários para a operação, incluindo o número do cartão, a validade e o código de segurança. Complete todas as etapas e revise as informações antes de confirmar o pagamento.

Uma vez que você tenha seguido todos os passos, o comprovante de pagamento será gerado e poderá ser visualizado e salvo diretamente no aplicativo.

Como se cadastrar no app

O aplicativo Caixa Tem, desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, tem como objetivo simplificar o acesso dos cidadãos a serviços financeiros e benefícios sociais. Disponível gratuitamente para dispositivos Android e iOS, esse aplicativo é acessível para todos os indivíduos, e seu cadastro está disponível para qualquer cidadão. Para aqueles que têm direito a benefícios sociais, como o Bolsa Família, a Conta Poupança Social Digital é automaticamente criada como parte do processo.

Veja, logo abaixo, como se cadastrar no app:

1 – Baixe o app na PlayStore (Android) ou na Appstore (iOS);

2 – Com o app aberto, logo na tela inicial, clique na opção “Cadastre-se e abra sua conta”.

3 – Esteja com sua carteira de identidade (RG) ou de motorista (CNH) em mãos, para tirar uma foto do documento, preencha com seus dados pessoais, renda mensal e patrimônio e envie uma selfie.

