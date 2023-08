Acabou? Entenda o fim do empréstimo com o FGTS

Mais uma modalidade no ramo financeiro está prestes a chegar ao fim. O crédito consignado que usa recursos do FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – pode acabar em alguns dias. O Ministério da Fazenda divulgou informações que estão estudando formas para substituir essa modalidade.

Essa decisão faz parte de um novo pacote de medidas anunciado pelo ministro da Fazenda, que é o Fernando Haddad, essas informações foram compartilhadas na última semana. O ministro disse isso depois de uma reunião com o presidente Lula da Silva (PT) onde o Governo Federal está preparando algumas novas medidas para o crédito.

Assunto sobre empréstimo consignado é antigo

A mudança no consignado que é ligado ao FGTS já é um assunto que vem ocorrendo e sendo discutido pelo ministro do Trabalho desde o início de 2023, Luiz Marinho defende que esses recursos do fundo sejam guardados e ter o saque somente dentro das políticas classificadas.

Algumas fontes da pasta falaram que a opção já é considerada para acabar devido à proximidade que o presidente tem com o ministro, porém alguns técnicos da pasta ainda estão avaliando uma opção para colocar no lugar do mesmo.

Possibilidades

A mesma fonte ainda informou que o Ministério da Fazenda tem conversado com alguns bancos privados e públicos sobre novas modalidades de crédito que vão além do FGTS e do empréstimo consignado. A pasta também acredita que as empresas não estão acessando o crédito por causa dos juros que são altos.

O governo acredita que o programa de renegociação de dívidas que é o Desenrola Brasil vai servir como um mecanismo que aporta a contribuição pensando nas pessoas físicas e famílias. Além disso, também serão avaliadas medidas pontuais e transicionais como o uso da TR (Taxa Referencial) como referência de alguns empréstimos do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

Empréstimo

Empréstimo nada mais é do que pegar dinheiro “emprestado”. Os especialistas até aconselham optar por um empréstimo somente em casos de extrema necessidade devido o juro alto que essa categoria financeira tem. No entanto, milhares de brasileiros não pensam dessa forma e solicitam empréstimos, mas acabam ficando com dívidas.

Por isso que o governo acredita que o programa Desenrola Brasil vai ajudar muitas pessoas a quitarem suas dívidas desses empréstimos e financiamentos.

