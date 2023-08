Agência do Nubank? Como sacar dinheiro de banco virtual

O Nubank opera como um banco digital desde sua criação em maio de 2013, oferecendo seus serviços e produtos de natureza bancária exclusivamente através de seu aplicativo para smartphones, eliminando a necessidade de agências físicas para atender os clientes. No entanto, os clientes contam com a possibilidade de efetuar saques de suas contas por meio de alternativas específicas. Saiba quais são mais abaixo.

O Nubank oferece aos seus clientes a possibilidade de efetuar saques mesmo sem agência bancária física. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Nubank: quem disse que não pode sacar?

A fintech com mais clientes no Brasil opera como um banco digital, oferecendo seus práticos serviços e produtos exclusivamente através de seu aplicativo, o que elimina a necessidade de se ter agências físicas para atender os clientes. No entanto, os clientes têm a possibilidade de efetuar saques de suas contas por meio de alternativas específicas.

A instituição esclarece que seus clientes podem realizar saques usando caixas eletrônicos pertencentes à rede Banco24horas/Tecban e à rede Saque e Pague, utilizando o cartão de débito associado à conta. Para usufruir desse serviço, é aplicada uma tarifa de R$ 6,50 por cada transação de saque.

O valor da tarifa é justificado como um repasse dos custos operacionais incorridos pelo Nubank para viabilizar essa opção de saque, que é disponibilizada em colaboração com suas redes parceiras. Portanto, a tarifa é destinada a cobrir as taxas e impostos relacionados que a instituição financeira deve arcar para possibilitar o uso desse serviço, o qual não é viável diretamente pelo aplicativo.

Leia mais: Fazendo isso você libera R$ 2.000 A MAIS de limite no Nubank

Aprenda a realizar saques

Instruções para efetuar saques utilizando a função débito do Nubank:

Localize um caixa eletrônico da rede Banco24horas/Tecban ou da rede Saque e Pague. Escolha o idioma desejado (português/inglês). Selecione a função de saque desejada, optando pelo “Débito Nubank”. Selecione a opção “Conta Corrente” para realizar o saque. O Nubank ressalta que esta é a designação utilizada pelos caixas eletrônicos, mesmo que a conta do Nubank não seja uma conta corrente, mas sim uma conta de pagamentos.

Até o presente momento, a função de saque utilizando o cartão de débito do Nubank apresenta dois limites de segurança a serem considerados pelos clientes: um máximo de R$ 3.000 por saque individual e um máximo de R$ 3.000 que podem ser sacados durante um período de 24 horas.

Você lembra?

A ideia de criar um banco digital surgiu a partir das dificuldades enfrentadas pelo colombiano David Vélez ao lidar com o sistema bancário tradicional no Brasil. Junto com Cristina Junqueira e Edward Wible, ele co-fundou o Nubank em maio de 2013, com o objetivo de revolucionar a indústria financeira.

O marco inicial ocorreu em 2014, quando o Nubank lançou seu primeiro produto, um cartão de crédito internacional sem anuidade, que podia ser gerenciado por meio de um aplicativo móvel. Essa abordagem inovadora rapidamente conquistou a atenção do público, atraindo milhares de clientes em pouco tempo.

A empresa também investiu fortemente em tecnologia para proporcionar uma experiência bancária mais transparente e conveniente. Através de um aplicativo intuitivo, os clientes podiam controlar suas finanças, realizar transações, pagar faturas e acompanhar seus gastos em tempo real.

A busca contínua pela melhoria da experiência do cliente levou o Nubank a lançar outros produtos e serviços, como a NuConta, uma conta digital que oferece recursos de uma conta bancária, como depósitos, transferências e pagamento de boletos, sem cobrar tarifas. Isso permitiu que a empresa expandisse seu alcance e oferecesse uma solução abrangente aos usuários.

Ao longo dos anos, o Nubank também expandiu internacionalmente, entrando em outros mercados da América Latina. A empresa se destacou não apenas por sua abordagem inovadora, mas também por sua cultura corporativa voltada para a diversidade e inclusão, além do foco na satisfação do cliente.

Atualmente, o Nubank é considerado uma das principais fintechs do Brasil e uma das startups mais valiosas da América Latina.

Leia também: Segunda-feira (7) tem novidade para os clientes do Nubank