Barriga vazia: posso tomar café? Entenda o risco

Segundo pesquisas, o café é apontado como a segunda bebida mais consumida pela população brasileira, perdendo apenas para a água. Apesar de ser considerada uma bebida que proporciona benefícios para a saúde, o efeito pode ser o posto se consumido de forma inapropriada. Saiba mais detalhes sobre o jeito certo de tomar café, logo abaixo.

Café é a segunda bebida mais consumida no país, mas benefícios podem ter efeito contrário se tomado da forma errada. | Imagem: justin bhalla / unsplash.com

Café com cautela

Beber café de forma saudável é possível, desde que a ingestão da segunda bebida mais consumida do país seja feita da forma correta. Mas qual seria a forma certa de ser beber café?

Ao longo do tempo, opiniões sobre os efeitos do café têm oscilado. Em entrevista para um programa da CNN, o Dr. Roberto Kalil afirmou desacreditar a noção de que a ingestão moderada de cafeína é prejudicial à saúde, garantindo que até quatro xícaras de café coado por dia (cerca de 400 mg de cafeína) são seguras para um adulto saudável.

Leia mais: Estudo mostra que tomar café neste horário aumenta 59% risco de diabetes

Os benefícios de se tomar café

O café pode influenciar positivamente a saúde intestinal, segundo esclarece o gastrocirurgião e endoscopista Eduardo Grecco. Consumir cafeína moderadamente pode:

Favorecer o equilíbrio bacteriano no intestino, promovendo o funcionamento da flora intestinal. Atuar como relaxante para a musculatura intestinal, auxiliando pessoas com constipação.

Entretanto, é crucial destacar que o consumo inadequado do café pode ter efeitos contrários. Saiba mais detalhes logo abaixo sobre o que poder ‘dar errado’.

Os malefícios do café

Especificamente sobre os potenciais impactos negativos do café no intestino, Grecco adverte que o café é um irritante gástrico, especialmente se ingerido com o estômago vazio. “A cafeína pode agredir o estômago, por isso, é recomendável não consumir café com o estômago vazio. Nesse caso, a bebida entra em contato direto com a mucosa e a prejudica”, explica o profissional.

A mucosa, revestindo a parede interna do estômago, gera um muco alcalino que protege o órgão da ação das enzimas digestivas e do ácido clorídrico do suco gástrico. O especialista prossegue, “Nosso estômago é ácido devido ao suco gástrico. A cafeína intensifica essa acidez, estimulando a secreção ácida. No entanto, sem alimento presente, esse ácido atua sem algo para digerir, gerando um problema e aumentando as chances de uma gastrite. Ao ingerir café junto com alimentos, o estômago é protegido.”

O café na história do Brasil

Originado no século XVIII, o café ganhou destaque como uma bebida apreciada, influenciando hábitos e tradições brasileiras. A expansão da produção nacional e sua disseminação nas diferentes classes sociais contribuíram para a integração do café na rotina diária.

O crescimento da produção de café em larga escala, especialmente nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, possibilitou o acesso mais amplo à bebida. Com o tempo, o café passou a ser consumido em diversas ocasiões, desde o café da manhã até as pausas durante o dia, tornando-se um elemento central nas relações sociais e nos encontros. Hoje, seu consumo é unanimidade no país, só perdendo para a água.

A cultura do café também influenciou a arquitetura urbana, levando à criação de casas de café, cafeterias e espaços de convívio onde as pessoas poderiam desfrutar da bebida, apreciando variações de sabores e aromas, seja de cafés nacional, como importados. Mais que um hábito, tomar café se tornou parte intrínseca da identidade cultural brasileira.

Leia também: Corte cebola SEM CHORAR! Esta é a dica

*Com informações da CNN.

O café é a segunda bebida mais consumida pelos brasileiros, atrás apenas da água.