O WhatsApp continua a surpreender seus usuários com atualizações inovadoras. Recentemente, o aplicativo de mensagens lançou o recurso de mensagens de vídeo instantâneas, permitindo que os usuários troquem mensagens em formato de vídeo de curta duração, de maneira ágil e em tempo real. No entanto, as novidades não param por aí; o WhatsApp está expandindo suas funcionalidades de maneira ainda mais notável.

WhatsApp lança novas chamadas de voz e muda completamente o app | Foto: WABetaInfo / Reprodução

WhatsApp inova (de novo)

O WhatsApp segue o ano de 2023 com algo que já se tornou rotineiro: atualizações constantes. Seja com novos recursos visuais, divertidos emojis, e evidentemente, mais aprimoramentos visando reforçar a segurança dos usuários do aplicativo de mensagens, o aplicativo vem agradando seus mais fiéis usuários nos últimos meses.

Recentemente, o app de mensagens da Meta lançou o recurso de mensagens de vídeo instantâneas, permitindo que os usuários troquem mensagens em formato de vídeo de curta duração, de maneira ágil e em tempo real. No entanto, as novidades não param por aí; o WhatsApp está expandindo suas funcionalidades de maneira ainda mais notável.

Conversas de Voz

Uma adição recente que merece destaque é a introdução das conversas de áudio, agora denominadas “conversas de voz”. Essa atualização representa uma mudança significativa na dinâmica de uso do aplicativo, proporcionando aos usuários uma experiência única de comunicação. Diferentemente das mensagens de vídeo, que permitem respostas em tempo real através de clipes de vídeo de até um minuto, essa nova funcionalidade está focada nos grupos, permitindo que os membros criem conversas de voz dinâmicas e envolventes.

De acordo com informações obtidas pelo WABetaInfo, a inovação já está disponível na versão beta mais recente do WhatsApp para Android (2.23.16.19) na Google Play Store, trouxe consigo essa inovação. As “conversas de voz” já estão disponíveis para alguns usuários que fazem parte do programa beta de testes.

A captura de tela divulgada revela um novo ícone em forma de onda sonora, que aparece dentro dos grupos de bate-papo para indicar a presença desse recurso. Ao clicar nesse ícone, é iniciada automaticamente uma conversa de voz, na qual os membros do grupo podem participar livremente, entrando e saindo conforme suas preferências.

A principio o recurso parece estar disponível apenas para grupos com mais de 32 participantes, sendo que até 32 membros podem efetivamente participar de uma única conversa de voz. Vale ressaltar que, uma vez que essa funcionalidade ainda está em desenvolvimento, as configurações podem sofrer alterações à medida que ela é implementada para todos os usuários.

Como funciona o novo recurso

Em contraste com as chamadas de voz em grupo, as “conversas de voz” transcorrem em silêncio, não acionando os toques dos celulares dos demais participantes. O bate-papo de voz é estabelecido de forma simples, permitindo que os membros interessados entrem ou saiam a qualquer momento. Caso nenhum membro participe ou caso o chat permaneça vazio por 60 minutos, a conversa de voz é encerrada automaticamente.

