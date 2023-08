Mulher ganha na loteria, trai o marido e fica pobre; ELE recebeu os R$ 6 milhões

Sabe aqueles casos de revira volta? É isso que vamos comentar hoje. Nas últimas semanas aconteceu um caso nos Estados Unidos sobre um divórcio que deu o que falar devido a uma decisão processual histórica. O caso é do Thomas Rossi, que tem 65 anos e inesperadamente ficou rico em pouco tempo e conseguir resolver todos os seus problemas.

Thomas ficou sabendo de poucas informações já que a sua própria esposa estava mentindo para ele. Ficou curioso para saber como esse senhor ficou rico? Acompanhe a leitura abaixo para descobrir.

confira como marido ficou rico. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Graças a esposa, marido recebeu R$ 6 milhões

Ao contrário do que todos imaginam, não é uma história de amor que o casal enrique juntos, pelo contrário, Denise Rossi que tem 49 anos escondeu uma informação extremamente importante do seu esposo Thomas, que não tinha desconfiado até receber uma carta.

Logo Thomas percebeu algo diferente em sua caixa de correspondência e assim que viu ficou sem entender, isso porque estava escrito parabenizando sobre um prêmio de loteria no valor de R$ 6,3 milhões no nome de sua esposa. Thomas então começou a refletir sobre tudo que estava acontecendo e pelo fato da Denise ter escondido esse detalhe e tudo começou a fazer sentido.

Alguns dias antes de receber a carta a Denise estava pedindo a separação, além do divórcio e tinha pressa em se livrar do marido, que no caso não tinha para onde ir. É uma atitude de desprezo e o desejo de ter o dinheiro somente para si sozinha, e em nenhum momento falou da menção em dividir esse sorteio.

Veja também: Matemático descobre a “fórmula da riqueza”: ele aprendeu como ganhar 27 vezes na loteria

Mulher perdeu tudo ao querer se separar

Esse caso que está dando o que falar, o juiz avaliou a situação da corte norte-americana e ficou bem bravo com a situação e com a atitude que Denise tomou. Thomas somente estava aguardando a decisão da justiça pelas mentiras de Denise.

Foi decido então que a Denise vai ter que pagar 20 parcelas no valor de R$ 320 durante 20 meses, deixando o prêmio para o marido Thomas. Vale ressaltar que cada país tem sua própria legislação de como tratar determinados divórcios.

Esse caso ganhou grande repercussão nas redes socais, é o famoso caso que o feitiço se volta contra o feiticeiro. Ao contrário do que todos imaginam, Thomas foi recompensado por toda mentira de sua esposa e saiu ganhando!

Veja também: Chegou a hora de ficar rico! Estes signos podem ganhar na loteria em agosto de 2023