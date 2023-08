“Phubbing” pode acabar com seu casamento ou namoro; entenda o que é

Já ouviu falar em ‘Phubbing’? Em um mundo onde as inovações tecnológicas permeiam cada aspecto de nossas vidas, um novo fenômeno, conhecido como “phubbing,” está afetando profundamente os relacionamentos amorosos. Este termo, uma combinação das palavras inglesas “snubbing” (esnobar) e “phone” (telefone), refere-se ao ato de ignorar as pessoas ao redor por dar atenção excessiva ao celular. Mas como esse comportamento está realmente afetando os relacionamentos modernos, e o que pode ser feito para evitar os problemas associados a ele? A resposta a essas perguntas é mais complexa do que se pode imaginar.

O phubbing, ato de dar atenção excessiva ao celular, pode afetar a conexão emocional nos relacionamentos. Foto: divulgação

Entendendo o Phubbing

O phubbing é um fenômeno que, segundo a psicóloga Ana Maria Coelho, pode levar a uma variedade de problemas em uma relação amorosa. Em uma entrevista à CNN, ela explicou que esse hábito pode resultar em falhas de comunicação, diminuição da conexão emocional e até mesmo gerar sentimentos de desprezo e desvalorização por parte do parceiro. Esses problemas podem se estender para questões mais amplas como privacidade, ciúmes, inseguranças e pressão por respostas rápidas e disponibilidade constante, especialmente em um mundo onde a alta exposição na internet é comum.

Veja também: Horóscopo do amor: estes signos terminarão o relacionamento

Mas nem tudo está perdido. Ana Maria Coelho sugere que há maneiras de amenizar os efeitos do phubbing e assegurar que a atenção adequada seja dada ao parceiro. Entre suas recomendações, estão a prática da escuta ativa, onde a comunicação é fortalecida através do foco e atenção total ao parceiro. Além disso, ela encoraja casais a estabelecerem momentos de qualidade juntos, como jantares sem celulares ou atividades compartilhadas.

A especialista também enfatiza a importância de reconhecer e elogiar as contribuições do parceiro no relacionamento, intervindo no tempo de resposta às mensagens, e estabelecendo limites claros para o uso de celulares em momentos específicos, como durante as refeições ou antes de dormir. Ela ainda defende o contato físico como meio de fortalecer a intimidade e a proximidade emocional.

Por outro lado, o celular não deve ser visto apenas como um obstáculo nas relações. Na visão da psicóloga, o aparelho pode e deve ser utilizado para potencializar os relacionamentos amorosos. Através de mensagens, fotos e vídeos, os parceiros podem compartilhar suas experiências diárias, criando uma sensação de conexão e intimidade, mesmo quando estão separados. Ela afirma ainda que o aparelho pode ser útil para lembrar de coisas importantes, como datas especiais e compromissos.

Equilíbrio

A ponderação e o “equilíbrio saudável no uso do celular” são essenciais, segundo Ana Maria Coelho. A tecnologia deve ser utilizada de maneira consciente e respeitosa, para que não ocupe o lugar das interações físicas e do tempo de qualidade dedicado ao parceiro. O desafio está em transformar o celular em um aliado positivo nas dinâmicas dos relacionamentos, garantindo que sua presença enriqueça, em vez de enfraquecer, a conexão entre as pessoas.

Portanto, o phubbing é um reflexo de nosso tempo, onde a tecnologia tem um papel central na vida cotidiana. A abordagem consciente e ponderada em relação ao uso do celular pode ser a chave para manter relacionamentos saudáveis e enriquecedores, sem deixar que a tecnologia se torne um obstáculo insuperável. Com entendimento, empatia e a aplicação de estratégias práticas, é possível encontrar um equilíbrio que permita que a tecnologia sirva como uma ferramenta de conexão, e não de divisão.

Veja também: Com estas 3 dicas fica FÁCIL superar o fim do namoro