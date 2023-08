Por que o Dia dos Pais em 2023 será comemorado 13 de agosto?

A celebração do Dia dos Pais está próxima e, no domingo (13), muitas famílias devem se reunir em uma ocasião de amor e muitos presentes para os protagonistas deste dia. A data também é marcada por ser lucrativa no Brasil, sendo a quarta mais rentável para os lojistas, após o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados. Mas você sabe a história por trás da escolha da data em que se comemora o Dia dos Pais? Continue e lendo e descubra a fascinante história por trás dessa comemoração.

Dia dos Pais milenar

A comemoração de Dia dos Pais que, no Brasil, acontece no próximo domingo (13), representa um momento que busca fortalecer os vínculos entre pais e filhos, celebrando o papel fundamental que os pais desempenham na vida familiar. Esta tradição tem raízes antigas, remontando a mais de quatro mil anos.

Na antiga Babilônia, um jovem chamado Elmesu esculpiu o que é considerado o primeiro cartão de Dia dos Pais em argila. Desejos de longevidade e saúde para os pais ecoaram através de várias civilizações, inicialmente de maneira informal.

A história por trás da comemoração

A oficialização do Dia dos Pais tem uma história conhecida que deu origem à sua criação nos Estados Unidos. Esta história deriva do desejo de uma filha em homenagear seu pai. William Jackson Smart, um agricultor e veterano de guerra americano, criou seus seis filhos, incluindo um recém-nascido, após a morte de sua esposa durante o parto. Em 1909, sua filha Sonora Louise Smart Dodd teve a ideia de estabelecer um dia dedicado aos pais, depois de ouvir um sermão para o Dia das Mães.

Sonora Dodd trabalhou incansavelmente para que os pais também fossem homenageados. Ela enviou uma petição à Associação Ministerial de Spokane em Washington, e buscou apoio de uma entidade de jovens cristãos. O primeiro Dia dos Pais foi celebrado em 19 de junho de 1910, coincidindo com o aniversário de William Jackson Smart. A rosa foi escolhida como símbolo da homenagem, usando vermelhas para os vivos e brancas em memória dos falecidos.

Com o tempo, a comemoração nos Estados Unidos cresceu e, em 1924, o presidente Calvin Coolidge nacionalizou a ideia de Sonora. Contudo, somente em 1966 o terceiro domingo de junho foi oficialmente proclamado como o Dia dos Pais nos EUA, enquanto o feriado nacional foi estabelecido em 1972 por Richard Nixon.

Entenda a escolha da data no Brasil

No Brasil, o Dia dos Pais é celebrado no segundo domingo de agosto, resultado de uma iniciativa do publicitário Sylvio Bhering em 1953. Ele escolheu o dia 16 de agosto para coincidir com o Dia de São Joaquim, avô de Jesus Cristo. A celebração se expandiu pelo país até que foi oficializada, assim como o Dia das Mães, que ocorre no segundo domingo de maio. Essa data é lucrativa no Brasil, sendo a quarta mais rentável para os lojistas, após o Natal, Dia das Mães e Dia dos Namorados.

Dia dos Pais ao redor do mundo

Internacionalmente, diversas nações celebram o Dia dos Pais, cada uma com suas tradições de acordo com a cultural local. A Rússia, por exemplo, não possui um Dia dos Pais, mas sim o Dia do Defensor da Pátria, em 23 de fevereiro. Espanha, Itália e Portugal comemoram em 19 de março, enquanto a Alemanha vincula a celebração à ascensão de Jesus, variando com a Páscoa.

Alguns países como na Argentina, Peru e Reino Unido, a comemoração ocorreu no mês passado, sendo realizada sempre no terceiro domingo do mês de junho. No Paraguai, é comemorado uma semana antes. Canadá celebra em 17 de junho e na Grécia em 21. África do Sul e Austrália seguem a data brasileira, celebrando em agosto e setembro, respectivamente.

