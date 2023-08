Jornalista faz revelação polêmica sobre iPhone 15

Usuários atentos sobre o próximo lançamento do celular da Apple, o iPhone 15, visto que novas informações sobre o produto estão sendo divulgadas. Segundo informações, os clientes que usam os dispositivos, podem se despedir do entalhe, que está disponível nos celulares desde 2017.

As informações apontam que a próxima geração de celulares vai contar com o recurso que transforma o recorte frontal na tela do aparelho em uma área multifuncional, pode estar em todos os modelos do iPhone 15, evidenciando uma nova era no design dos dispositivos, conforme aponta o jornalista.

Outra importante informação divulgada é que a nova geração iPhone 15 marcará o início da transição do conector Lightning para um conector USB-C. Como resultado, é bastante provável que os usuários precisem adquirir novos carregadores e cabos para recarregar seus iPhones.

Vale ressaltar que, até o momento, todas essas informações não foram confirmadas, ou seja, são apenas rumores sobre o que está por vir no mercado. Contudo, é importante considerar que esses supostos indícios estão sendo mencionados com frequência pela internet, por isso, a probabilidade de tudo ser confirmado, é bem grande.

O que resta aos usuários da marca, é aguardar o lançamento que está previsto para setembro.

Jornalista faz revelação sobre iPhone 15 | Imagem: Daniel Romero / unsplash.com

Diversos boatos sobre o iPhone 15 circulam na internet

O iPhone 15 já acumula muitos rumores e até mesmo vazamentos de como seria o design do aparelho. Na internet, circulam informações que o dispositivo ganhar uma versão vermelho profundo.

Além disso, no modelo Pro, o conjunto de câmeras traseiras pode ficar mais saliente; há pistas de que o celular terá botões sensíveis ao toque; as bordas da tela serão ainda menores, por outro lado, e as câmeras poderão ser maiores.

Como mencionado, também tem a chance da saída do conector atual Lightning, que daria lugar ao padrão USB-C.

Como a apple fez sucesso no mundo todo?

Foi fundada por dois alunos, Steve Jobs e Steve Wozniak, no ano 1976. Sua expansão pioneira em vários setores e novos serviços, como o Apple Pay e o iTunes, ajudaram a impulsionar a Apple e a torna-la a primeira empresa de US $ 700 bilhões dos Estados Unidos. Steve Jobs, o visionário que esteve no comando, sempre priorizou a emoção e a estética, estimulando e criando comunidades de fanáticos, sempre dispostos e leais a Apple. Hoje, a Apple está em primeiro lugar com o maior valor de marca, valendo em torno de US $ 182,8 bilhões de acordo com a Forbes.

A sensação de exclusividade premium que a Apple promove em lançamentos de novos produtos, e a atenção meticulosa à estética de seus produtos, permitiu que a marca Apple fosse associada ao luxo de acordo com seus seguidores. A concorrência entrega praticamente a mesma qualidade, entretanto, a Apple entrega status, estilo e personalidade.

