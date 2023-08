Quem recebe Bolsa Família também receberá auxílio gás em agosto? Entenda

Os beneficiários do Auxílio gás, podem comemorar, já que o mês de agosto, terão os pagamentos feitos novamente, ajudando milhões de famílias brasileiras na compra desse essencial item doméstico.

Isso porque, como já é de conhecimento comum, os pagamentos do Auxílio Gás, ou Vale-Gás, ocorrem de maneira bimestral, ou seja, a cada dois meses, visando garantir a compra de um botijão de gás de cozinha de 13 kg, que é um item mais que fundamental para o dia a dia doméstico.

O valor repassado para as famílias beneficiárias varia, já que é a média do preço de comercialização do item, conforme estabelecido pela a ANP. Atualmente, o valor está na média de R$110,00 por cada botijão de 13 kg, o que é um importante alívio no orçamento de muitos lares.

Vale gás já tem data e valor em agosto; confira | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem recebe o Auxílio Gás?

Entre as regras de elegibilidade do programa Auxílio Gás, algumas das principais são estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, ou simplesmente CadÚnico, bem como ter uma renda familiar de, no máximo, meio salário mínimo por pessoa.

Além disso, os beneficiários do Bolsa Família ou de outros programas de transferência de renda também tem direito ao recebimento do valor para a compra do botijão de gás, bem como as famílias com membros que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Todos os beneficiários do Bolsa Família recebem o Auxílio Gás?

Não, nem todos os beneficiários do Bolsa Família receberão os repasses do Auxílio Gás. Isso porque o governo segue alguns critérios, como a menor renda mensal por pessoa, presença de mulheres vítimas de violência doméstica e maior número de membros na família para decidir quem terá acesso ao auxílio.

Calendário de agosto

Por fim, como o pagamento do Auxílio Gás sempre acompanhou o calendário do Bolsa Família, seguindo a ordem do fim do número de identificação social (NIS) dos beneficiários, é possível divulgar as datas de pagamento, que serão as seguintes:

NIS final 1: 18/08

NIS final 2: 21/08

NIS final 3: 22/08

NIS final 4: 23/08

NIS final 5: 24/08

NIS final 6: 25/08

NIS final 7: 28/08

NIS final 8: 29/08

NIS final 9: 30/08

NIS final 0: 31/08

