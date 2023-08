Este é o aparelho da casa que mais pesa a conta de luz

A conta de luz é uma constante preocupação na vida do brasileiro, afinal, ninguém gosta de chegar no final do mês e levar um baita susto ao ver o valor a ser pago. Por sorte, existem algumas medidas bastante simples para economizar, e qualquer um pode colocá-las em prática.

Geralmente, quando se pensa em um eletrodoméstico que consome muita energia, a maioria das pessoas já pensa na geladeira. Porém, apesar da má fama, o aparelho cujo uso precisa ser moderado, caso alguém queira diminuir o valor de sua fatura, é, na verdade, outro. Não que a geladeira não consuma muito, mas, em números reais, existe uma grande diferença entre ela e o item do qual falaremos.

O ar condicionado é o aparelho que mais pesa na conta de luz. Foto: Lifeforstock / Reprodução FreePik

Afinal, qual é o aparelho que mais gasta energia?

O eletrônico que mais causa prejuízos ao bolso do consumidor é o ar condicionado. Sim, apesar de refrescar o ambiente e deixar a temperatura mais agradável, o produto também precisa de muita energia para funcionar de forma correta.

Além disso, tal gasto pode ser ainda mais elevado se o aparelho eletrodoméstico for de um modelo mais antigo ou de tamanho grande. Lembrando que utensílios velhos geralmente não contam com as novas tecnologias e ferramentas de economia que existem nos modelos mais atuais.

Agora, some tudo isso a uma utilização mais prolongada e você terá um perfeito desastre financeiro. Porém, o melhor a se fazer é optar sempre por adquirir modelos mais novos, além de manter o filtro sempre limpo, para evitar esforços e sobrecargas.

É claro que também existe a opção de usar alternativas mais econômicas para refrescar o ambiente, como os tradicionais ventiladores. Inclusive, você sabia que esses aparelhos ainda conseguem espantar moscas e mosquitos do ambiente, devido à alta concentração de vento que as hélices produzem?

Por fim, aquecedores e secadoras vêm logo em seguida na lista, então, o ideal é usar esses itens somente quando for de extrema necessidade. Resumindo, moderação é a chave para um orçamento doméstico bem equilibrado e sem sustos.

Quais são os eletros que menos consomem energia?

Sempre que falamos em economia de energia, os maiores consumidores são sempre apontados: geladeira, ferro elétrico e chuveiro. Mas existem aparelhos e dispositivos que utilizamos no dia a dia que consomem quase nenhuma energia. São eles:

Lâmpadas de LED

As lâmpadas de LED chegaram para revolucionar o mercado, trazendo muita economia e contribuindo para a preservação do meio ambiente. Sua duração é muito longa, ocasionando menos descarte de materiais poluidores na natureza.

Liquidificadores

Os liquidificadores consomem muito pouca energia, cerca de 1kW por mês, se considerarmos sua utilização diária.

Aparelhos de TV

Os aparelhos de TV gastam pouca energia, cerca de 0,12kW por hora. Se considerarmos sua utilização diária por oito horas, seu consumo não chegará a um real por dia. Vale lembrar que mesmo desligada e conectada à tomada, a TV ainda consome alguma energia.

Notebooks

Os notebooks também estão em uma faixa de consumo parecido com o da TV, com cerca de 0,09 kW por hora. Se um consumidor trabalha em home office por oito horas, também vai ter um impacto quase insignificante em sua conta devido ao seu uso. Por isso, está entre os aparelhos que consomem menos energia.

