Google trará GRANDE recurso de internet para o Brasil.

O Google entrou de vez na expansão da conectividade global com o lançamento do cabo submarino Firmina.

Batizado com esse nome, em homenagem à escritora brasileira Firmina dos Reis, o cabo promete revolucionar as comunicações entre os Estados Unidos e a América do Sul, com chegada iminente ao Brasil.

O cabo Firmina já se encontra no Uruguai e, de acordo com as estimativas, está prestes a desembarcar no Brasil ainda este ano. Sua rota parte da costa leste dos Estados Unidos, atravessa o Caribe e se divide em dois trajetos distintos.

Um deles termina nas proximidades de Buenos Aires, Argentina, enquanto o outro se estende até a região da Praia Grande, no litoral de São Paulo.

Composto por 12 pares de fibras óticas, o cabo Firmina é resultado do trabalho da empresa SubCom e se destaca como o cabo submarino mais longo a transmitir sinais sem a necessidade de reforços ao longo de seu trajeto.

A inovação reside na dependência de apenas uma única fonte de energia em uma de suas extremidades.

O Google já utiliza outros cabos submarinos, como o Tannat, que conecta Brasil, Uruguai e Argentina, e o Monet, que estabelece uma rota semelhante ao cabo Firmina, conectando o Brasil aos EUA.

A empresa também é parceira do cabo Junior, que liga o estado do Rio de Janeiro a São Paulo. A presença do cabo Firmina terá um impacto positivo não apenas para a Google, mas também estará disponível para outras partes interessadas.

A diferença de tempo na internet brasileira será reduzida em 4,7%, proporcionando uma experiência online mais fluida e ágil.

Os preços do IP devem diminuir em 17%, tornando as operações online mais acessíveis. Por outro lado, espera-se um aumento de 37% na banda disponível por usuário até o ano de 2027, garantindo uma experiência online enriquecedora para os brasileiros.

Google trará grande recurso para melhorar a internet no país. Foto: divulgação

O investimento no cabo Firmina

O investimento no cabo Firmina também terá repercussões econômicas significativas, com estimativas de movimentar negócios avaliados em mais de 124 bilhões de dólares, evidenciando o impacto positivo na economia da região.

O novo cabo submarino representa um marco e um avanço na interconexão global, tornando-a mais rápida e eficaz. Sua chegada em solo brasileiro simboliza o compromisso do Google em fortalecer os laços digitais entre as nações e vislumbra um futuro de maior conectividade.

A homenagem a Firmina dos Reis, aliada aos benefícios substanciais em velocidade, latência e capacidade, torna o cabo Firmina uma contribuição significativa para o avanço das comunicações e da tecnologia na América do Sul.

Qual a importância de investir na tecnologia?

Além de aumentar a produtividade das equipes e fortalecer a corporação, o investimento em tecnologia melhora a qualidade dos produtos ou dos serviços oferecidos. Tudo isso torna a empresa mais eficiente e evita que ela se torne ultrapassada pela concorrência.

