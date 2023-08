Tenho 60 anos, posso financiar uma casa própria?

Através do financiamento, é possível adquirir uma casa própria sem a necessidade de uma entrada significativa ou compra à vista. Contudo, devido ao longo prazo que normalmente acompanha o financiamento imobiliário, frequentemente ultrapassando 30 anos, surge a pergunta: os idosos podem obter um financiamento? Saiba mais sobre a questão logo abaixo.

Saiba mais sobre a possibilidade de idosos solicitarem financiamento de imóvel | Imagem: Georg Arthur Pflueger / unsplash.com

Casa própria para todos

O desejo de conseguir enfim a casa própria vai muito além de qualquer faixa etária Na realidade brasileira, muitos optam pelo financiamento como meio mais acessível para realizar esse sonho. Através desta modalidade, é possível adquirir um imóvel sem a necessidade de uma entrada significativa ou de comprar o imóvel à vista.

Contudo, devido ao longo prazo que normalmente acompanha o financiamento imobiliário, frequentemente ultrapassando 30 anos, surge a pergunta: os idosos podem obter um financiamento? Vamos entrar mais a fundo na dúvida que mora na cabeça de muitos brasileiros, logo abaixo.

Quando a idade ‘atrapalha’ o sonho

De vez em quando há depoimentos de pessoas com 60 anos ou mais que afirmam enfrentar dificuldades para obter financiamento imobiliário junto aos bancos, devido à sua faixa etária. De fato, os bancos às vezes demonstram alguma resistência em conceder empréstimos a idosos. No entanto, essa resistência frequentemente se deve à renda menor e mais comprometida dos aposentados.

É importante notar que existem linhas de crédito imobiliário oferecidas por instituições financeiras especialmente destinadas a pessoas acima de 60 anos. Nessas modalidades, as instituições levam em consideração a expectativa de vida dos indivíduos para calcular o prazo de pagamento do financiamento.

Financiamento para 60+

Normalmente, os financiamentos imobiliários cobrem até 80% do valor total do imóvel, com um prazo de pagamento de até 35 anos. Contudo, para pessoas com mais de 60 anos, o prazo costuma ser reduzido para no máximo 20 anos. A Resolução CNSP 205, emitida pela Superintendência de Seguros Privados, estabelece que as instituições financeiras devem permitir o crédito para pessoas com até 80 anos e 6 meses na data de pagamento da última parcela.

Dessa forma, para que pessoas acima dos 60 anos obtenham financiamento imobiliário, são considerados dois fatores principais: a idade atual e a duração do financiamento, respeitando o limite de idade para o pagamento da última parcela. Por exemplo, alguém com 60 anos pode ter um financiamento com prazo médio de até 20 anos, enquanto alguém com 70 anos teria um prazo máximo de 10 anos para quitar o financiamento, e assim por diante.

Vale destacar que prazos mais curtos exigem uma entrada maior ou resultam em parcelas mais elevadas, diretamente relacionadas à renda do aposentado e ao comprometimento com os pagamentos.

