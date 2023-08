Atenção, clientes! Nubank tem opções para quem quer sair do sufoco

Desde a pandemia do Covid-19, o número de brasileiros que vem passando um aperto financeiro cresceu muito. Se você que está lendo esse texto é um deles saiba que o banco digital Nubank está oferecendo uma variedade de crédito para te ajudar a sair desse sufoco financeiro.

O lado positivo é que os empréstimos que são feitos pelo banco digital têm a liberação imediata e não tem tanta burocracia pois são destinados para vários públicos. Acompanhe a leitura abaixo e veja as condições que o Nubank está oferecendo e qual entra no seu bolso.

conheça 3 emprésitmo do Nubank. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

3 empréstimos do Nubank para você sair do sufoco

Essas alternativos são boas pois a pessoa não vai precisar ir pessoalmente até uma agência e tem menos burocracia. As opções são:

Empréstimo pessoal

Empréstimo com garantia do Tesouro Direto

Empréstimo consignado NuConsignado

Veja o detalhe de cada um abaixo.

Empréstimo pessoal

O empréstimo pessoal fica disponível para os clientes pessoa física do banco digital, esse empréstimo tem carência de 90 dias para o pagamento da primeira parcela e a data de vencimento escolhida pelo próprio contratante. Lembrando que é um produto versátil e tem ótimas condições, tudo conforme o perfil de cada cliente, é isso que diferencia o Nubank das outras instituições financeiras digitais.

O valor do empréstimo ode ser parcelado em até 24 vezes e existe também a possibilidade de antecipação dessas parcelas. Se gostou dessa modalidade e deseja contratar, entre na sua conta do Nubank e clique na opção “Empréstimo”.

Empréstimo com garantia

Outra modalidade que o banco roxinho oferece é o empréstimo com garantia do Tesouro Direto. Essa opção é mais indicada para clientes que tem dinheiro investido ou disponível para começar investir. Nessa categoria a pessoa tem como solicitar duas vezes o valor aplicado em títulos do Tesouro Direto, esse é um diferencial. Lembrando que não é necessário resgatar a aplicação, pois segue gerando retorno até a quitação das parcelas, a contratação também pode ser feita no app do Nubank.

Empréstimo NuConsignado

Essa categoria de empréstimo é melhor para quem é servidor público, ou seja, o empréstimo consignado da instituição. Essa modalidade tem as taxas de juros mais atrativas e o desconto das parcelas é feito diretamente do salário do contratante. Lembrando que essa modalidade também pode ser contratada pelo app do Nubank mas somente pelo público específico que relatamos.

O banco do roxinho sempre sai em destacada devido as suas ferramentas e serviços financeira que abrange a maioria do público, ele é um dos mais bancos mais utilizados em todo o Brasil.

