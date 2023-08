Alerta do clima: baixa umidade piora em 17 regiões

Clima com inverno incomum já causou altas temperaturas na última segunda-feira (7) e deve manter forte calor em dezenas de regiões do Brasil, devido ao fenômeno El Niño, que provoca maior volume de chuvas no Sul, exceto no Norte e onda de calor em quase todo o Brasil, principalmente no Centro-Sul. Saiba mais detalhe sobre a previsão do tempo para todo o país, logo abaixo.

Clima de verão?

Devido às condições climáticas de seca e calor, todas as regiões do país estão enfrentando situações críticas de baixa umidade, conforme informado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os alertas emitidos pelo Inmet são classificados em três níveis de gravidade: amarelo, laranja e vermelho. O alerta amarelo indica “perigo potencial”, enquanto o laranja e o vermelho representam “perigo” e “grande perigo”, respectivamente. Atualmente, oito estados estão sob alerta amarelo, e nove estados estão sob alerta laranja. Esses estados são:

Alerta amarelo: Roraima, Amazonas, Rio de Janeiro, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará.

Alerta laranja: São Paulo, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Tocantins.

Recomendações do Inmet

O Instituto recomenda que as pessoas se mantenham hidratadas e evitem desgaste físico durante os períodos mais secos do dia, além de evitar exposição ao sol durante os horários de maior intensidade.

Embora o inverno seja tradicionalmente uma estação fria e seca, a ausência de chuvas está sendo agravada pelas temperaturas acima da média em algumas áreas. Esse cenário é resultado da influência do fenômeno El Niño, que causa alterações climáticas. O El Niño está provocando maior volume de chuvas no Sul, menos chuvas no Norte e um clima mais quente em grande parte do Brasil, principalmente na região Centro-Sul.

Chuvas abaixo da média

Durante todo o mês de agosto, é esperado que as chuvas se mantenham próximas ou um pouco abaixo da média em grande parte das regiões Norte e Nordeste do país.

Além disso, há previsões específicas para cada região:

Região Norte: Previsto um volume de chuva acima de 30 milímetros na região leste, com possíveis acúmulos de até 50 mm na região noroeste do Amazonas e no Acre, por conta das altas temperaturas e umidade. Em demais áreas, como Rondônia, Pará e Tocantins, é esperado um período seco sem previsão de chuva.

Região Nordeste: São previstos acumulados de chuva de volume baixo na costa leste, principalmente na região litorânea ao sul da Bahia, por conta da chegada de umidade do oceano. Em outras áreas, como Matopiba (Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia) e no interior e norte da região, é esperado um período de calor e clima seco na maior parte da semana.

Regiões Centro-Oeste e Sudeste: A massa de ar quente e seco que se fixou na região deve manter o clima estável e sem previsão de chuva na maior parte da região. Contudo, no litoral do Sudeste, é previsto um aumento na nebulosidade e com possibilidade de acumulados de chuva em volume reduzido por conta da atuação de um sistema frontal oceânico.

Região Sul: Há previsão de uma frente fria no início desta semana, causada pela persistência de áreas de instabilidade, resultando em acumulados de chuva que deve ultrapassar 30 mm no Rio Grande do Sul e na parte sul do estado de Santa Catarina. Na região sul do Paraná, os volumes de chuva devem serão reduzidos, devido às áreas de instabilidade presentes.

