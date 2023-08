Quais brasileiros têm direito à restituição do IR em agosto?

Desde maio deste ano, a Receita Federal tem depositado na conta dos contribuintes o valor referente à restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2023. O repasse mais recente foi efetuado no 31 de julho e uma nova rodada de depósitos referentes ao quarto lote está programada para acontecer neste mês. Saiba logo abaixo quem pode estar dentro do calendário de pagamentos nesta rodada.

Receita confirma 4º lote de restituição

Tendo início em maio deste ano, a Receita Federal já efetuou o depósito em conta de mais de 14,9 milhões de brasileiros, com os valores relacionados à restituição da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. O último pagamento, que incluiu contribuintes que estavam no terceiro lote, ocorreu no último dia de julho.

Anteriormente, A Receita efetuou o repasse dos valores nos dias 31 de maio e 30 de junho, referentes ao primeiro e segundo lotes, respectivamente. Restando mais dois lotes de restituição do IR a serem pagos pelo órgão fiscal, outro conjunto de contribuintes terá direito ao recebimento dos montantes devidos neste mês de agosto.

Saiba mais abaixo quem estará na lista de pagamentos da Receita neste mês de agosto e como realizar a consulta.

Quem estará no 4º lote?

A Receita Federal seguirá a seguinte ordem de prioridade para efetuar os pagamentos:

Pessoas com idade acima de 80 anos; Declarantes com mais de 60 anos que possuam deficiência ou doença grave; Indivíduos cuja principal fonte de renda seja o magistério; Aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram o Pix para receber a restituição; Demais declarantes.

O quarto lote de restituição do Imposto de Renda de 2023 está programado para ser pago em 31 de agosto, no entanto, a partir de 24 de agosto, ou seja, uma semana antes do pagamento, os contribuintes terão a possibilidade de consultar o quarto lote de restituição do IR. Basta acessar a página da Receita Federal e inserir os dados necessários para verificar a disponibilidade.

Caiu na malha fina?

E se você estiver se perguntando como saber se está sujeito a uma avaliação mais rigorosa pela Receita Federal, o processo conhecido como “cair na malha fina”, é fundamental compreender que essa situação ocorre quando a Receita Federal realiza uma análise minuciosa da declaração. Isso acontece quando há discrepâncias entre as informações fornecidas pelo contribuinte e aquelas obtidas de terceiros ou empresas.

Como consultar

Se você tiver dúvidas sobre a possibilidade de estar sujeito à malha fina, é possível acessar o portal e-CAC e fazer login na plataforma. Em seguida, selecione a opção “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”. Na seção “processamento” ou “Serviços do IRPF”, escolha a opção “pendências de malha” para verificar se há pendências documentais e conferir a situação atualizada da sua declaração.

