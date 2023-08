Síndrome de Burnout dá direito à aposentadoria integral? Entenda

Aposentadoria por Burnout é possível? O crescente problema da Síndrome de Burnout no Brasil, colocando o país em segundo lugar no mundo em número de casos diagnosticados, despertou preocupações a respeito das condições de trabalho e dos direitos dos trabalhadores afetados. O vínculo entre essa síndrome e o direito à aposentadoria e outros benefícios pelo INSS é um tópico em destaque, envolvendo dúvidas sobre o diagnóstico, o tratamento e as reivindicações legais.

A aposentadoria por invalidez acidentária é um direito do trabalhador que sofre com a Síndrome de Burnout. Foto: divulgação

Síndrome de Burnout e a aposentadoria

A Síndrome de Burnout, também conhecida como Síndrome do Esgotamento Profissional, tem sido reconhecida como uma doença ocupacional crítica. De acordo com o Ministério da Saúde, caracteriza-se por sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico, resultantes de situações de trabalho desgastantes. Muitas vezes, a tensão emocional crônica gerada por longas jornadas de trabalho, alta competitividade, pouco reconhecimento, excesso de cobrança e metas, e até assédio moral, leva ao surgimento dessa síndrome.

O Brasil é particularmente afetado por esse problema. A International Stress Management Association (ISMA) aponta que o país está atrás apenas do Japão, onde 70% da população é afetada. A Associação Nacional de Medicina do Trabalho (Anamt) revela que cerca de 30% dos trabalhadores brasileiros sofrem com a síndrome, e esse número está aumentando diariamente.

No cenário atual, a questão da aposentadoria por invalidez é uma das principais preocupações dos trabalhadores diagnosticados com Burnout. Ao buscar assistência jurídica, muitos se questionam se, por ser uma doença ocupacional, terão direito ao valor integral da aposentadoria. O esclarecimento dessa questão é fundamental, pois os direitos dos trabalhadores afetados incluem tanto o auxílio-doença acidentário quanto a aposentadoria por invalidez acidentária do INSS.

O diagnóstico da Síndrome de Burnout, no entanto, enfrenta desafios. Infelizmente, alguns médicos ainda o confundem com ansiedade generalizada ou quadro depressivo. Esse equívoco, por sua vez, pode refletir nas decisões do INSS e frequentemente é revertido apenas na justiça, exigindo a presença de uma equipe especializada em doenças ocupacionais.

Quanto às profissões mais afetadas pela Síndrome de Burnout, é importante ressaltar que qualquer trabalhador pode ser propenso ao diagnóstico. No entanto, em um escritório especializado, nota-se que bancários, professores, servidores públicos, profissionais de telemarketing, saúde, jornalistas, policiais e gestores de grandes empresas são os que mais desenvolvem o esgotamento profissional.

A Síndrome de Burnout é intrinsecamente ligada ao ambiente de trabalho. Entre os sintomas mais comuns estão dores de cabeça persistentes, distúrbios do sono, tensão muscular, alteração de apetite e irritabilidade. Mas o sintoma mais claro é a impossibilidade total de retornar ao ambiente de trabalho.

Auxílio-doença

Em relação ao auxílio-doença, o trabalhador com Burnout pode ter direito a ele, se preencher certos requisitos, como a qualidade de segurado e estar temporariamente incapacitado para suas atividades habituais. Como doença ocupacional, não é necessário cumprir a carência mínima exigida pelo INSS. Isso garante direitos trabalhistas diferenciados ao trabalhador afastado, como estabilidade por 12 meses ao retornar às atividades e manutenção do pagamento de FGTS durante o afastamento.

A aposentadoria por incapacidade permanente é uma possibilidade real para o trabalhador com Burnout. O valor será sempre de 100% da média aritmética simples de todas as suas remunerações de julho de 1994 até o pedido da aposentadoria. Contar com um advogado especializado em aposentadoria por invalidez e doenças ocupacionais é crucial para garantir que o pedido seja feito adequadamente.

Além disso, os trabalhadores aposentados por Burnout podem ter direito a outros benefícios, como a rescisão indireta do contrato de trabalho, indenização moral e material, manutenção de benefícios como convênio médico e cesta básica, e até pensão mensal vitalícia, dependendo das circunstâncias.

A Síndrome de Burnout e a questão da aposentadoria e dos direitos do trabalhador no Brasil são tópicos complexos e urgentes. Enquanto o país enfrenta esse problema crescente, a compreensão clara dos direitos e das opções legais disponíveis é vital para apoiar os trabalhadores afetados, em um momento em que o equilíbrio entre trabalho e bem-estar nunca foi tão crucial.

