Como o algoritmo do TikTok consegue saber TUDO sobre o usuário

O sucesso da plataforma chinesa TikTok é atribuído a escolhas estratégicas precisas e certeiras, como a incorporação de ferramentas de criação de vídeos, que de forma inteligente uniram as fronteiras entre criadores e consumidores. As manobras que a rede social utiliza para captar e reter os usuários deixam para trás gigantes como YouTube, Facebook e o (ex) Twitter. Entenda a seguir o que há por trás do algoritmo do TikTok.

TikTok usa algoritmo especial para atrair e reter mais usuários dentro da plataforma de rede social. Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Estratégia que dá certo

O fenômeno das redes sociais conhecido como TikTok, e voltado principalmente para adolescentes, vem sendo uma pedra no sapato de gigantes do ramo, como é o caso da Meta e o estrondoso sucesso do aplicativo chinês é uma questão intrigante para muitos. O êxito da plataforma TikTok é atribuído a escolhas estratégicas, como a incorporação de ferramentas de criação de vídeos acessíveis, que de forma hábil e sagaz, uniu as fronteiras entre criadores e consumidores.

As estratégias adotadas pelo TikTok demonstraram mais eficácia do que as do YouTube, exemplificado pelo projeto de introduzir uma ampla coleção de músicas licenciadas. Isso permitiu que os adolescentes acrescentassem trilhas sonoras aos seus vídeos sem preocupações com violações de direitos autorais. Esse recurso não teve o mesmo sucesso que encontrou na plataforma chinesa.

A “Página Para Você” (ou “For You Page”) é a ferramenta mais impactante na captação e retenção de usuários no TikTok. Ao abrir o aplicativo, novos usuários são direcionados para essa página, que exibe vídeos infinitos, priorizando os mais populares da plataforma, mesmo antes de seguir qualquer conta.

A estratégia de fornecer uma gama diversificada de conteúdo proporciona ao TikTok uma grande vantagem competitiva. Ao contrário do Facebook e do Twitter (ou X), onde novos usuários frequentemente se deparam com feeds vazios até que tenham adicionado amigos ou contas a seguir.

Leia mais: TikTok tem nova forma de realizar postagem; entenda

O que esconde o TikTok?

O TikTok é notavelmente transparente quanto ao funcionamento de seu algoritmo. Conforme um porta-voz afirmou em 2020, “as recomendações se baseiam em diversos fatores, como as interações dos usuários, vídeos curtidos ou compartilhados, contas seguidas, comentários postados e conteúdo criado; detalhes dos vídeos, incluindo legendas, áudios e hashtags; e configurações de dispositivo e conta, como preferências de idioma, localização e tipo de dispositivo”.

Segundo Sascha Morgan-Evans, chefe do estúdio TikTok na agência criativa OK COOL, “cada vídeo postado no TikTok é exibido para, pelo menos, uma pessoa na ‘Página Para Você’. Observamos que, com base na acumulação de visualizações, o TikTok apresenta cada vídeo individual para grupos de pessoas. O número de usuários nesses grupos aumenta a cada iteração bem-sucedida, em que a maioria dos usuários no grupo teve uma alta interação positiva com o vídeo”.

Leia também: TikTok surpreende com NOVIDADE exclusiva aos usuários