Diminui o açúcar do sangue e ajuda a emagrecer! Superalimento revelado

É comum que na longa caminhada em busca do emagrecimento, as pessoas vejam vários produtos e alimentos que são bem caros. Entretanto, estudos mostram que um alimento que é barato e todos têm em casa, pode estar no patamar de “superalimento” e ajudar as pessoas no processo de emagrecimento e na redução dos níveis de açúcar no sangue, confira qual alimento é e seus principais benefícios.

Conheça o alimento que é capaz de auxiliar no emagrecimento e trazer inúmeros outros benefícios | Imagem de Steve Buissinne por Pixabay

“Superalimento” traz saciedade

O alimento em questão, é uma fonte excelente de nutrientes e a melhor parte disso é o seu valor, que é facilmente encontrado por menos de R$ 10 nos supermercados brasileiros. Trata-se da aveia, que é rica em fibras e tem importante papel na saúde intestinal e no controle do colesterol e diabetes.

Um dos motivos que tornam a aveia uma grande aliada no processo de emagrecimento, é o fato que o alimento possui uma alta concentração de fibras. Elas, ao chegarem no estômago, desempenham um importante papel na sensação de saciedade.

Já as fibras solúveis que são encontradas nela, ao chegar no órgão, formam um gel viscoso e ele dá a sensação de saciedade prolongada ao organismo. O que significa que ao consumi-la, a vontade de comer irá demorar ainda mais para aparecer.

A aveia necessita de um alto gasto energético

Se for citar todos os benefícios da aveia, é possível ficar um dia todo apenas citando-os. Mas há alguns que vale a pena destacar. Como a importância das fibras insolúveis na saúde intestinal, que ajudam a regular o trânsito intestinal e isso auxilia na prevenção da constipação.

Já que uma digestão correta é de suma importância para a saúde intestinal e evita problemas como inchaço, desconforto abdominal e problemas de prisão de ventre.

Outro ponto interessante é o fato que a aveia ajuda no processo de emagrecimento pois ela requer um gasto energético maior para que o organismo possa digerir e absorver as fibras, então, somente em usá-la no dia a dia, mais calorias estão sendo queimadas.

Auxilia no controle da diabetes

Também há um grande impacto no controle da diabetes, pois ela possui um baixo índice glicêmico, em outras palavras, o tempo para a glicose ir para a corrente sanguínea é maior, o que evita picos de açúcar no sangue.

Além disso, se consumir a aveia regularmente, ela ainda ajuda na eliminação do colesterol ruim, já que as fibras solúveis se ligam ao colesterol e “acelera” a remoção dele do organismo. Então, doenças cardíacas e derrames também são evitados.

Por fim, utilizar o alimento no dia a dia é algo prazeroso, pois ele pode ser consumido de inúmeras maneiras, desde junto com frutas a barras de cereais caseiras. Então, coloque hoje mesmo esse alimento em sua dieta e desfrute de todos os benefícios citados.