Pais querem eletrônicos no domingo, mas ganharão roupas

Um levantamento divulgado pelo Google relacionado às intenções de compra para o Dia dos Pais mostrou que, embora a maioria dos pais (52%) deseje receber produtos eletrônicos, cerca de metade dos compradores (42%) planeja comprar presentes de itens de moda, como roupas e acessórios. Entenda mais abaixo o que deve levar compradores a ‘frustrarem’ desejos dos protagonistas da data comemorativa.

Pais sem direito de escolha

Uma pesquisa divulgada pelo Google relacionada às intenções de compra para o Dia dos Pais revelou que, embora a maioria dos pais (52%) deseje receber produtos eletrônicos como celulares, TV, notebooks e caixas de som, cerca de metade dos compradores (42%) planeja presentear com itens de moda. Entretanto, existe um alento: o levantamento aponta que 22% dos entrevistados planejam adquirir produtos eletrônicos para presentear seus pais no próximo domingo (13).

Além dos produtos eletrônicos, a lista de desejos conta com itens de moda (22%), eletrodomésticos ou eletroportáteis (17%), bebidas, cestas ou experiências (14%), itens para casa (14%) e produtos de beleza e perfumaria (13%). Apesar disso, a pesquisa indica que os compradores permanecerão nas categorias tradicionais, com moda (43%) e beleza e perfumaria (27%) liderando, seguidos por eletrônicos (22%), bebidas, cestas ou experiências (15%), eletrodomésticos ou eletroportáteis (10%) e itens para casa (7%).

Dúvidas e dinheiro curto

O Google aponta que o contraste entre as intenções de compra pode ser explicado por outra descoberta da pesquisa, que revela as dificuldades enfrentadas pelos compradores na escolha de presentes para o Dia dos Pais. Um dos principais obstáculos é a incerteza sobre as preferências dos pais e a busca por algo que se encaixe no orçamento disponível. Como reflexo desses desafios, 28% dos entrevistados planejam buscar auxílio de terceiros na escolha e compra dos presentes.

Antonella Weyler, especialista de insights para o segmento de varejo do Google Brasil, destaca que a pesquisa mostra a oportunidade de conectar os desejos dos pais com os compradores, o que poderia ampliar e inovar nas categorias compradas na data e simplificar a decisão do presente. Ela ressalta que essa abordagem é vantajosa para todos os envolvidos e pode até facilitar as escolhas de presentes em ocasiões futuras.

A pesquisa se baseou em entrevistas com 1 mil brasileiros com acesso à internet e que planejam adquirir ou já adquiriram presentes para o Dia dos Pais neste ano. O levantamento foi realizado entre os dias 26 e 28 de junho.

