Aqui os moradores terão conserto de roupas e sapatos pagos pelo governo

A França tomou uma iniciativa que já ganhando repercussão em volta do mundo todo, os moradores desse país a partir do mês de outubro vão contar com uma novidade que vai ajudar a reduzir o desperdício e descarte de roupas, além de apoiar pessoas que trabalham com reparo de peças.

O governo ainda pretende também criar o programa nacional de auxílio financeiro para moradores que buscarem consertar roupas e calçados danificados. Acompanhe a leitura abaixo para saber como vai funcionar.

confira a iniciativa da França. Imagem: arquivo/ FreePik

Como vai funcionar o conserto de roupas e sapatos?

O morador do país que escolher serviços de reparo, como por exemplo costura de algum furo ou até mesmo uma alteração no salto do sapato, vai ganhar um bônus de 7 euros. Vale ressaltar que os valores dos benefícios podem ser diferentes conforme o tipo de conserto procurado, e o maior deles é voltado para forro de roupas, pois nesse conserto a pessoa pode receber até 25 euros.

Quem teve a iniciativa?

Quem fez o anúncio foi a secretária de estado da ecologia da França, Bérangère Couillard, que defende ações para conseguir promover uma moda mais sustentável e responsável, já que o cenário de poluição está bastante preocupante.

Sabemos que a produção de roupas e acessório e sapatos são bastante diariamente e está acompanhando tanto as mudanças da indústria quanto a demanda dessa novidade e, por isso, as consequências ambientais são graves, pois tudo é produzido com o uso de recursos naturais, peças que demoram para se decompor, liberação de produtos químicos e assim por diante.

Indústria da moda e o meio ambiente

A Global Fashion Agenda, informou através de um levantamento que cerca de 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis foram descartados nos últimos anos e, infelizmente, a projeção é que esse número aumente em 60% nos próximos oito anos, que pode chegar a 140 milhões de toneladas.

E para tentar mudar esse contexto, o Governo realiza medida para que os moradores da França escolham por consertar as peças ao invés de descartá-los. Vale lembrar que os trabalhadores que atuam nos reparos serão apoiados além de ter um crescimento nesse ramo e gerar mais empregos.

Segundo informações que foram divulgadas, o programa será financiado mediante um fundo de 154 milhões de euros, pois a quantia vem dos impostos pagos pela indústria têxtil e a expectativa é que o valor cubra os próximos 5 anos. O dinheiro também vai ser usado para criar oficinas de costura e para profissionais sapateiros que queiram se aprimorar na profissão.

