Vazou o truque para receber R$ 410 a mais do governo em agosto

O Programa Bolsa Família é simplesmente um dos mais importantes que há no Brasil, auxiliando todos os meses mais de 20 milhões de beneficiários, mas não é apenas dinheiro, é educação, saúde, alimentação e dignidade que o benefício proporciona às pessoas. E para este mês de agosto, há uma grande novidade que pode garantir até R$ 410 a mais para cada família, confira como.

Confira como é possível receber até R$ 410 a mais do Governo neste mês | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com;br

Bolsa Família bate recorde em média de pagamentos

Neste mês de agosto, mais uma vez o programa social irá bater outras metas em relação ao valor pago para cada beneficiário, batendo uma média superior a R$ 700 por pessoa. Esse número é histórico em toda a história dos programas de transferência de renda.

Isso tudo graças aos esforços do Governo Federal em garantir uma renda mínima e prover vários adicionais conforme as peculiaridades de cada família. Para se ter noção dos esforços, o Governo solicitou autorização para aumentar o teto de gastos.

E do valor liberado, R$ 70 bilhões foram destinados ao programa social em questão. Devido a isso, está sendo possível manter um piso de pelo menos R$ 600 para cada beneficiário, obedecendo a renda mínima por pessoa de R$ 142.

Veja também: Aviso: INSS Anuncia Mudanças Para BLINDAR A Conta Contra Golpes

Como é possível conseguir até R$ 410 extra?

O valor extra, que pode ser concedido neste mês para os beneficiários do Bolsa Família, é realizando a junção de dois benefícios do Governo. O primeiro, é destinado a crianças com idade entre 0 e 6 anos, que garante pelo menos R$ 150 a mais por família.

Já o segundo, é o auxílio gás, que será pago em agosto, no valor de R$ 110. Somando ambos benefícios, totaliza um valor de R$ 410. Lembrando que nem todos irão recebê-lo, já que as vagas são limitadas.

E ainda será possível dar um upgrade no benefício através do adicional destinado a crianças e adolescente com idade entre 7 e 18 anos, além das gestantes e lactantes. Essas pessoas terão direito a um valor extra de R$ 50.

Veja também: Passo A Passo Para Consultar Sua Parcela De R$ 600 (Ou Mais) Pelo Celular

Cuidado com o seu benefício

É notório que o Bolsa Família está conseguindo mudar a vida de milhares de pessoas, em troca disso, o Governo solicita que todas as regras sejam cumpridas à risca, caso elas não sejam cumpridas, os beneficiários podem ter o benefício suspenso ou até mesmo bloqueado.

Por isso, sempre verifique se os seus dados estão atualizados, no Cadastro Único, além disso, não deixe de informar ao Governo as mudanças que ocorrerem em sua família, pois isso pode se caracterizar como fraude.

Por fim, lembre-se da regra que é importante que cada membro da família tenha uma frequência escolar satisfatória e acompanhamento nutricional, para as crianças e para todos, a caderneta de vacinação atualizada.