Shopee desativa contas e SURPREENDE usuários com “presente”

A Shoppe tem revolucionado a maneira como os brasileiros realizam compras pela internet, através da plataforma, milhares de brasileiros até começaram a comprar produtos para revender, abrindo pequenos negócios. Mas uma notícia vem deixando alguns usuários bem apreensivos, pois a plataforma está desativando algumas contas de maneira arbitrária, gerando grande prejuízo, entenda o que está acontecendo e como é possível resolver o problema.

Shoppe está desativando várias contas, entenda o motivo | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com;br

Contas Shoppe são desativadas

A Shoppe não oferece apenas produtos do exterior, ela também serve para que vendedores brasileiros realizem a venda dos seus produtos. Então, é mais um meio que eles têm de aumentar o seu faturamento. Entretanto, alguns dos vendedores estão relatando que suas respectivas contas foram desativadas.

Isso é normal, pois ao criar uma conta na plataforma, o vendedor deve concordar com todos os termos apresentados e um deles é que a conta pode ser desativada após ficar inativa por um período determinado de tempo, então, isso não é segredo para ninguém.

Mas a grande reclamação é que mesmo efetuando o login dentro do prazo estabelecido pela plataforma, o acesso não está sendo reconhecido e a conta é suspensa.

Entenda a estratégia usada pela Shoppe

A suspensão ocorre para que os serviços prestados pela plataforma mantenham a qualidade que todos conhecem, evitando que o cliente compre produtos de alguma loja que não está mais exercendo suas atividades.

E antes de realizar o bloqueio, por diversas vezes, o vendedor recebe um e-mail e outras notificações da plataforma, informando que caso o usuário não entre em sua conta em um período determinado de tempo, ela será desativada.

A conduta da Shoppe gera resultados, pois vários vendedores clicam na notificação e realizam o login, como meio de avisar a plataforma “ei, eu ainda estou aqui”. Mas é nesse momento que as reclamações estão surgindo: as notificações continuam como se os vendedores não tivessem feito login.

Truques para burlar o bug apresentado

Ainda não houve um posicionamento da Shoppe sobre o assunto, mas inúmeros usuários relataram o mesmo erro e também algumas possíveis soluções. A primeira, é ir até a sua loja de aplicativos do seu aparelho celular e realizar a atualização da Shoppe.

Já a segunda é efetuar login pelo computador, pois segundo os usuários, ao entrar pelo computador, automaticamente a plataforma reconhece que o usuário entrou e registra o acesso dele e “zera” o prazo para a conta ser bloqueada por inatividade.

Mas caso as soluções apresentadas não sirvam, você pode entrar em contato com a plataforma e informar o erro em questão. Além disso, realize prints das telas, provando que você efetuou login, as imagens podem ser utilizadas futuramente em casos de bloqueios arbitrários por parte da Shoppe.