Este é o truque para conseguir um bom empréstimo com o Nubank

Há momentos em que as contas começam a apertar ou simplesmente a pessoa deseja realizar algum sonho pessoal, todavia, surge um problema: a falta de capital. E para conseguir “driblar” isso, uma das soluções mais viáveis é o Empréstimo Nubank, que pode ser usado pelos clientes da fintech, confira um truque para que o valor liberado seja alto e as condições de pagamento sejam atrativas.

Truque é revelado e mostra como garantir um bom limite de crédito pelo Nubank | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com;br

Vale a pena realizar um empréstimo?

A depender do motivo que leva o usuário a realizar o empréstimo, a operação pode ser bastante atrativa, pois permite que a pessoa tenha o dinheiro integral em mãos e só pague após um determinado período de tempo, mas um fator que se deve ser observado, são os juros, que na maioria das vezes, são altos.

Mas na modalidade de empréstimo consignado, que é quando o valor é descontado automaticamente da folha de pagamentos, os juros tendem a ser menores, já que a operação é considerada mais segura.

Ao passo que no empréstimo pessoal, onde o usuário realiza por conta própria o pagamento todos os meses, os juros são maiores, pois os riscos da operação são grandes, já que o usuário por vários motivos pode acabar não pagando todas as parcelas.

Nubank oferece várias linhas de crédito

Foi-se o tempo em que oferecer crédito aos seus clientes era privilégio apenas dos bancos físicos e tradicionais do país. Agora, vários outros bancos – inclusive os digitais – estão oferecendo a modalidade de crédito.

O Nubank é um desses bancos, que atualmente, pode ofertar o empréstimo para a maioria dos seus clientes, que gira em torno de 70 milhões de usuários. Há basicamente duas opções, o empréstimo pessoal e o NuConsignado, para alguns, é possível ainda haver uma terceira opção, o empréstimo com garantia.

Dos citados, o único que é uma novidade é a última modalidade, onde o empréstimo é realizado usando como garantia algum valor que o cliente tenha investido anteriormente no banco. Caso ele não consiga pagar as parcelas, o valor é descontado. Por isso, os juros também são menores.

Como liberar a função empréstimo no Nubank?

Mas infelizmente, nem todos têm a opção de empréstimo disponível, isso acontece por vários motivos, os principais é o baixo uso da conta, nome sujo e dívidas em atraso. Então, para ter maiores chances de conseguir, é preciso ficar atento aos fatores citados.

Primeiramente, caso haja, quitar os débitos que estão em situação de inadimplência, feito isso, busque sempre pagar as contas antes do vencimento e use sempre sua conta Nubank. Se possível, deixe dinheiro guardado nela, para aumentar ainda mais os laços entre o usuário e a fintech.

Por fim, quando o banco liberar a função empréstimo para você, será possível visualizá-la logo que abrir o aplicativo, com um valor que irá estar pré-aprovado, clicando nele, mais informações serão concedidas.