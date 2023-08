Snapchat paga mais de R$ 31 mil apenas por ser criativo? Entenda como funciona

O Snapchat é uma rede social que foi lançada no Brasil há um certo tempo, antes do TikTok viralizar, por exemplo, a rede do fantasminha já era bastante conhecida por aqui. E agora, a empresa está dando a oportunidade dos seus usuários ganharem até R$ 34 mil apenas para utilizarem sua criatividade dentro do aplicativo, os prêmios serão pagos mensalmente, entenda como será possível participar.

Saiba como ganhar uma bolada apenas por ser criativo usando o Snapchat | Imagem de MrJayW por Pixabay

Quem pode concorrer ao prêmio?

No final do ano passado, uma pesquisa revelou que os brasileiros passam cerca de 3 horas e 46 minutos por dia usando as redes sociais, então, imagina utilizar pelo menos metade desse período para conseguir ganhar uma bolada em dinheiro, parece até brincadeira né? mas é totalmente possível.

Graças ao programa do Snapchat Lens Creator Rewards, por intermédio dessa nova funcionalidade, os usuários podem criar filtros de realidade aumentada e serem recompensados por isso.

O programa está disponível para o Brasil e inúmeros outros países e oferta todos os meses a recompensa de R$ 34 mil. Não há muitos requisitos para pleitear o prêmio, basta criar um filtro e ele ser popular.

Como fazer os filtros?

O primeiro passo é utilizar a criatividade para conseguir ter ideias de filtros legais, já que na prática, há milhares deles, mas nem todos possuem uma performance tão boa, pois para isso acontecer, é necessário que ele caia no gosto dos usuários.

Após ter uma ideia única, é hora de colocá-la em prática, para isso, efetuar o download do aplicativo Lens Studio é um dos pré-requisitos, ele está disponível tanto para Windows quanto para macOS.

Na hora de enviar o filtro, é preciso que o usuário selecione a opção “Lens Creator Rewards Program”, desse modo, o filtro se tornará elegível para fazer parte de uma possível premiação, caso fique entre os mais usados.

Quais os principais tipos de filtros do Snapchat?

De acordo com o site oficial da rede social Snapchat, há alguns filtros que são considerados os principais, a saber:

Comunitários: são filtros que representam um evento ou um local, ideal para divulgar o seu evento ou um grupo onde o usuário faz parte, como religioso, escolar, universitário e muito mais.

são filtros que representam um evento ou um local, ideal para divulgar o seu evento ou um grupo onde o usuário faz parte, como religioso, escolar, universitário e muito mais. Lentes: esse é o tipo de filtro que é mais famoso, pois por intermédio das lentes, é possível criar filtros em realidade aumentada, para brincar e se divertir com todos os seus amigos.

Então, a hora de conseguir essa grande bolada é agora. Efetue o download do aplicativo, veja exemplos de filtros e se inspire, uma simples ideia sua, pode conquistar espaço dentro da comunidade e fazer você arrecadar mais de R$ 30 mil em um único mês, é uma chance única.