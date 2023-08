Qual é o arcanjo que te protege? A data do seu aniversário revelará

A numerologia nada mais é do que uma ferramenta extremamente útil no que diz respeito a revelar para uma pessoa o que o futuro reserva para ela. É por meio dos números que se torna possível conhecer diversos detalhes da vida e, inclusive, por meio deles neste artigo será revelado o arcanjo de cada ser humano.

Pode parecer estranha esta relação, mas ela não poderia ser mais simples: este arcanjo é revelado com base na data de nascimento, o que não deixa de ter ligação diretamente justamente com os números. Lembrando que o arcanjo, que será apresentado com mais detalhes a seguir, é um anjo enviado diretamente do céu, tendo o objetivo de proteger cada passo da pessoa que está sob seus cuidados.

Cada arcanjo é literalmente um envio do céu | Imagem: Lukas Meier / unsplash.com

O importante papel do arcanjo

No cristianismo, principalmente no que diz respeito à religião católica, o anjo é aquele ser celestial que é enviado por Deus como mensageiro cuja missão é zelar pelas pessoas e cuidar das mesmas, cuidando para que sigam sempre o caminho certo.

E os arcanjos, por sua vez, são anjos com maior conexão com a sabedoria e com o amor.

Cada arcanjo tem dons únicos, dados também pela divindade maior, e que funcionam como ferramentas para que os humanos desenvolvam mais o lado espiritual e, também, o lado pessoal de suas vidas.

E, graças à data de nascimento e à numerologia, cada pessoa consegue saber exatamente qual é o arcanjo que estará ao seu lado por toda a vida, sempre guiando-a para que tome as melhores decisões focadas no bem-estar de modo geral.

O catolicismo, por si só, considera a existência de exatamente 7 arcanjos, a Bíblia, por outro lado, menciona somente 3 como verdadeiros servos de Deus, sendo eles Rafael, Gabriel e Miguel, sendo que este último lidera o exército celestial e tem a missão de manter os fiéis protegidos.

Os outros 4 (Remiel, Uriel, Raguel e Sariel) são considerados somente anjos.

E, o melhor: para que uma pessoa consiga saber qual é seu arcanjo, não há necessidade de fazer nenhum cálculo. Basta saber em qual dia da semana nasceu, conforme será mostrado no próximo tópico.

O arcanjo que irá ajudar cada pessoa no decorrer da vida

Cada arcanjo ou anjo tem sua própria personalidade que, baseada na data do nascimento, servirá como um dom para orientar a pessoa protegida, sempre que ela precisar. Afinal deve-se ter em mente que o envio destes seres à Terra se baseia na necessidade de prestar auxílio nas mais diversas dificuldades da vida.

Agora, sem mais demoras, eis a lista de arcanjos, considerando cada dia da semana:

Quem nasce segunda-feira é protegido por Jofiel, que doa sabedoria e ilumina o caminho;

Quem nasce terça-feira é protegido por Chamuel, que dá liberdade e amor às pessoas;

Quem nasce quarta-feira é protegido por Gabriel, representante da ressurreição, da ascensão e da pureza;

Quem nasce quinta-feira é protegido por Rafael, cujos dons são a verdade, a concentração e a cura;

Quem nasce sexta-feira é protegido por Uriel, arcanjo da espiritualidade e da perfeição;

Quem nasce sábado é protegido por Zadkiel, diretamente ligado à purificação;

Quem nasce domingo é protegido por Miguel, que protege e dá força.

