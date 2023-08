Adeus! TV tem data para parar de funcionar em agosto

No ano de 2014, o sinal de TV analógico começou a ser substituído pelo sinal digital no Brasil. Na época, o primeiro estado a receber a novidade foi Goiás, selecionado para fazer um “test drive” do projeto. Entretanto, essa tecnologia começou a ser utilizada apenas em 2015, um ano depois. Já no ano de 2016, algumas capitais também migraram para o digital, como Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia.

Apesar de o sinal digital ter surgido no Brasil há anos, ainda existem várias regiões em que os habitantes recebem transmissão analógica e utilizam-na em seus televisores.

Adeus sinal analógico, Olá sinal digital. | Imagem: Victoria_Watercolor / pixabay.com

O que é preciso para ter acesso ao sinal digital?

Para que um aparelho de televisão possa suportar a transmissão digital, é necessário:

que tenha, caso tenha sido fabricada antes de 2010, uma antena externa do tipo UHF/VHF;

sintonizar os canais via controle remoto, através do menu do televisor.

Após o recebimento do sinal digital, existe a possibilidade da quantidade de canais disponíveis mudar bastante, com tendência a aumentar. Lembrando que aparelhos de TV fabricados depois de 2010 dispensam a necessidade de uma antena externa, já que eles possuem equipamentos de recepção internos.

De acordo com informações divulgadas pelo poder público, mais 64 municípios tiveram a transmissão digital liberada em março de 2023. Esse processo expansionista faz parte de um plano maior que visa ampliar a digitalização da TV aberta no país.

Espera-se que esse plano possa ser concretizado em definitivo até o final deste ano. Assim, a pretensão do governo é que até 1,6 mil localidades não tenham mais acesso ao sinal de TV analógico e comecem a receber somente a sinalização digital.

O que é sinal de TV digital?

Os sinais digitais de televisão não são transmitidos por antenas terrestres, mas sim por satélite. Dessa forma, o padrão digital não sofre tanto com as oscilações, pois não viaja por tanto tempo. Assim, esse sistema é mais estável e oferece melhor qualidade de áudio e imagem.

