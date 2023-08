Previsão do Salário Mínimo para 2024 ASSUSTA! Confira

Todos os anos acontece o aumento salarial, que é um dos momentos mais aguardados pelos trabalhadores, sobretudo, aqueles que recebem apenas o piso. A universalidade do piso salarial foi uma vitória importante para a classe trabalhista. E agora, o Governo acaba de anunciar o provável salário para o ano de 2024, a equipe de Lula já enviou ao Congresso o projeto que prevê a valorização do salário, confira.

Como será o aumento do salário?

A previsão é que ocorra de maneira análoga aos outros anos, ou seja, apenas 1 aumento salarial. Este ano, foi atípico, por isso, ocorreram dois aumentos salariais, um no início do ano, como de costume, e outro quase no meio do ano.

O plano enviado para o congresso é que o valor do salário aumente de acordo com a inflação do ano anterior, que é medida pelo INPC mais o Produto Interno Bruto dos 24 meses anteriores. A única exceção é quando o PIB for negativo.

Usando essa hipótese, não será mais preciso que haja uma negociação do valor do salário entre o Governo e o Congresso Nacional, pois o valor já terá parâmetros claros.

Qual a previsão para o salário mínimo em 2024?

Como salientado, o reajuste irá estar atrelado a dois fatores, a inflação e ao PIB dos dois anos anteriores, então, ainda não é possível saber ao certo qual será o novo valor do salário, entretanto, especialistas já estão realizando algumas projeções.

Tiago Sbardelotto, especialista no assunto, salienta que o possível salário pode ser de R$ 1.441, para o cálculo, ele considerou uma inflação de 6,1% e PIB de 2,9%. Lembrando que isso é apenas uma projeção.

Ou seja, é possível que até o próximo ano, bastante coisas mudem e os valores sejam modificados. Há alguns projetos que querem elevar o salário para R$ 1.389, mas isso não considera um aumento real, apenas, para compensar as perdas para a inflação.

O que significa um aumento real no salário?

O valor do salário deve entrar em vigor no primeiro dia do próximo ano, por conta disso, o valor deve ser votado bem antes. O deputado José Guimarães (PT-CE) apresentou um pedido para que o projeto seja votado o quanto antes.

E acerca do aumento, tudo isso é um conceito que está atrelado a inflação, quando a inflação aumenta, significa que é preciso ainda mais dinheiro para comprar algo, quando a inflação diminui, é porque precisa de menos dinheiro para comprar o mesmo item.

O aumento real é quando o salário é valorizado acima da inflação, por exemplo, caso o aumento do piso seja de 5% mas a inflação acumulada tenha terminado o ano em 7%, não houve um aumento real. Mas caso os cenários se invertessem, e a inflação fosse de 5% e o aumento no salário de 7%, isso iria significar um aumento real.