Quem terá direito ao Pix de R$ 13 mil por usar cartão de crédito?

Há alguns dias está circulando na internet uma notícia que promete aliviar o orçamento de milhões de brasileiros, trata-se de um reembolso de R$ 13 mil que está sendo destinado aos usuários que utilizaram o seu cartão de crédito nos últimos anos. Segundo a mensagem divulgada, o Governo havia cobrado uma taxa superior à prevista em lei, por conta disso, estaria acontecendo a devolução do valor, entenda.

Brasileiros podem receber até R$ 13 mil?

E a resposta é: não, não há nada oficial sobre isso. Além disso, especialistas em segurança digital estão alertando que o anúncio é apenas mais um golpe que está sendo usado para roubar dados sensíveis dos usuários, portanto, não se deve cair na armadilha.

Vendo a disseminação da notícia falsa, o Banco Central precisou emitir um comunicado informando que era falso o anúncio em questão, além disso, reafirmou o compromisso com a sociedade e salientou que não cobra taxas indevidas de maneira alguma.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que notícias como essa circulam na internet, no mês de maio deste ano já havia viralizado um anúncio parecido e na época, o Banco Central também desmentiu.

Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito se posiciona

Vendo toda a repercussão que houve em relação ao assunto em questão, a Associação decidiu se manifestar em apoio ao Banco Central e esclarecer que não há possibilidade alguma de haver qualquer tipo de reembolso, já que não houve cobrança indevida.

Além disso, salientou que os usuários devem ficar mais atentos a promessas de dinheiro fácil, pois na maioria das vezes, isso é apenas uma isca usada pelos criminosos para chamar a atenção das vítimas em potencial.

Por conta disso, é comum que haja o anúncio “ensinando” ou “prometendo” dinheiro devido a alguma ação que a maioria dos brasileiros realizam no dia a dia, usando essa metodologia, os criminosos conseguem alcançar um maior número de pessoas.

Dicas para não cair em golpes

Não há de fato uma “receita mágica” para nunca cair em golpes, pode ser que alguém, por mais que entenda do assunto, acabe caindo em algum golpe. Todavia, utilizando as dicas que serão repassadas, as chances são menores.

A primeira dica é sempre desconfiar de mensagens que não foram solicitadas por você. Pense bem, caso você não tenha solicitado alguma proposta de crédito para o banco, ele irá mandar do nada? provavelmente não. Então se chegar, pode ser que seja um golpe.

Além disso, sempre verifique nas fontes oficiais, usando ainda o exemplo anterior, se a mensagem chegou e o remetente é o Banco do Brasil, se você gostou da proposta e achou ela viável, entre em contato com a própria instituição por algum canal oficial a fim de obter mais informações.

Por fim, ao identificar algum golpe, denuncie em todos os canais possíveis, se achar pertinente, até realize um Boletim de Ocorrência, pois isso ajuda a polícia investigar os criminosos, evitando que mais pessoas sejam vítimas desses golpes.