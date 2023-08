Novo RG já foi emitido para mais de 1 milhão; como pedir o seu?

Já tirou o Novo RG? A modernização da identificação no Brasil acaba de alcançar um marco notável. Com a introdução da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), que incorpora o número do CPF como o identificador principal, o país se prepara para uma era de maior segurança e praticidade. Já em circulação em 12 estados e com um milhão de emissões, a nova CIN promete transformar a maneira como os brasileiros interagem com serviços públicos. Mas o que torna este documento tão especial, e como ele está sendo implementado em todo o país?

O novo RG, conhecido como Carteira de Identidade Nacional (CIN), já foi emitido para um milhão de brasileiros, segundo dados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

O que muda com o Novo RG?

A nova CIN foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) como parte de um esforço para simplificar a identificação dos cidadãos brasileiros. Ao usar o Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como o número de identificação principal, o documento busca reduzir a burocracia e aumentar a segurança, eliminando a possibilidade de uma pessoa ter múltiplos números de RG em diferentes estados.

Veja também: Polícia Civil tem alerta sobre o NOVO RG; confira

Rogério Mascarenhas, secretário de Governo Digital do MGI, destacou a importância do novo modelo. Segundo ele, a mudança é gratuita e traz inúmeros benefícios, como a unificação da identificação e a ampliação da segurança, graças à singularidade do CPF, válido em todo território nacional.

Um dos recursos inovadores da CIN é o QR Code, que permite a qualquer usuário de smartphone verificar a autenticidade do documento. Isso inclui a capacidade de identificar se o documento foi furtado ou extraviado, proporcionando uma camada adicional de proteção contra fraudes.

A digitalização também é uma característica marcante da nova CIN. Depois de receber o documento físico, os cidadãos podem acessar o aplicativo do Gov.br para baixar a CIN em formato digital. O procedimento é similar ao que já é realizado com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e o aplicativo oferece instruções detalhadas sobre como adicionar o documento à “Carteira de Documentos” do usuário.

Onde está disponível?

Atualmente, a emissão da CIN está disponível nos estados do Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O governo planeja expandir a integração para todos os estados até novembro deste ano.

No Rio de Janeiro, o Detran.RJ iniciou a emissão dos novos documentos em fevereiro para crianças entre 3 e 11 anos. A ampliação do programa ocorreu em maio, incluindo pessoas até 18 anos de idade, bem como a segunda via para esse público. O órgão assegura que a emissão será expandida para novas faixas etárias em breve.

Os interessados em solicitar a nova CIN no Rio de Janeiro devem acessar o site do Detran.RJ (http://www.detran.rj.gov.br/), preencher o cadastro com as informações necessárias, escolher data e local de atendimento e definir o agendamento prévio. A conclusão bem-sucedida do processo é confirmada por uma mensagem, indicando o número de agendamento.

A iniciativa da nova CIN representa um passo significativo na modernização dos serviços públicos no Brasil. Ao unificar a identificação e adicionar recursos digitais, o governo federal está promovendo uma transformação que promete trazer mais segurança e conveniência para os cidadãos, alinhando o país com as melhores práticas internacionais em matéria de identificação e verificação de identidade.

Veja também: Quais brasileiros já podem ou devem emitir o NOVO RG