Atenção! Nova tabela de pagamento do Bolsa Família em agosto

O programa Bolsa Família do mês de agosto de 2023, está confirmado e o calendário de pagamentos já foi liberado pelo governo. Veja mais sobre as informações do benefício e os pagamentos.

No mês de março de 2023, o atual presidente do Brasil, assinou uma medida provisória que foi aprovada por completo em junho, e o novo Programa do Bolsa Família foi confirmado. Além disso, foi determinado que o NIS de identificação não especifica quais valores os beneficiários podem receber, mas sim quando eles poderão sacar suas parcelas.

A partir disso, o calendário do Bolsa Família em agosto, fica assim:

Final do NIS 1 – 18;

Final do NIS 2 – 21 (liberado dia 19/08);

Final do NIS 3 – 22;

Final do NIS 4 – 23;

Final do NIS 5 – 24;

Final do NIS 6 – 25;

Final do NIS 7 – 28 (liberado dia 26/08);

Final do NIS 8 – 29;

Final do NIS 9 – 30;

Final do NIS 0 – 31.

Para garantir a movimentação de suas parcelas, os beneficiários podem utilizar do Caixa Tem, disponível para sistemas IOS e Android. Além disso, o cartão antigo do Auxílio Brasil também pode ser utilizado para realizar pagamentos.

Bolsa família já tem as novas datas para pagamento, veja mais: | Crédito: @jeanedeoliveirafotografia / noticiadamanha.com.br

Como receber o Bolsa Família e seus adicionais?

Para ter direito ao valor mínimo, os beneficiários precisam apenas estar em dia com o Bolsa Família, ou seja, cumprir todas as suas regras de participação. São elas:

Apresentar renda per capita familiar de até R$ 218;

Manter o Cadastro Único atualizado.

Sobre os adicionais, temos o seguinte formato de liberação:

Parcela de R$ 800: quantia padrão de R$ 600, uma parcela de R$ 150 do Benefício Primeira Infância e uma de R$ 50 do Benefício Variável Familiar;

Parcela de R$ 900: um adicional de R$ 150 do Benefício Primeira Infância e três quantias de R$ 50 do Benefício Variável Familiar.

Os dois adicionais foram confirmados no Bolsa Família durante o ano de 2023. As condições de participação em cada um estão expostas abaixo:

Benefício Primeira Infância: apresentar crianças de até seis anos em suas composições familiares;

Benefício Variável Familiar: ter lactantes, gestantes ou jovens entre sete e dezoito anos incompletos em suas famílias.

Para que serve o Bolsa Família?

Além de garantir renda básica para as famílias em situação de pobreza, o Programa Bolsa Família busca integrar políticas públicas, fortalecendo o acesso das famílias a direitos básicos como saúde, educação e assistência social.

