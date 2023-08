Quanto custa e para que serve o certificado digital?

Se você declarou o Imposto de Renda Pessoa Física em 2023, certamente viu o nome certificado digital ao longo do processo de preenchimento de dados mas, como a maioria das pessoas, desconhece ou não se interessou muito por sua importância assim como a finalidade do documento de identidade virtual, até agora. Veja a seguir, então, a importância do documento e todos os benefícios que ele poderá te oferecer.

Entenda o verdadeiro significado do certificado digital e suas vantagens. | Foto: Reprodução

Certificado digital: mais que uma ID virtual

O certificado digital é um elemento fundamental na era da informação e das transações eletrônicas, desempenhando um papel de essencial importância na garantia de autenticidade, integridade e confidencialidade das informações transmitidas pela internet.

Funcionando como uma espécie de identidade virtual, tanto para pessoas físicas quanto para jurídicas, o certificado digital é um documento eletrônico que revoluciona a forma como interagimos com a tecnologia, oferecendo uma série de benefícios e oportunidades.

Para compreender mais profundamente a natureza e a aplicação do certificado digital, é necessário explorar seus tipos e usos, bem como os meios para adquiri-lo e o valor que isto pode custar. Saiba mais sobre os tipos de certificado a seguir.

Entenda os tipos de certificados

Existem diversas categorias de certificados digitais, cada uma adaptada às necessidades específicas de diferentes grupos e atividades. O e-CPF, ou Certificado de Pessoa Física, é um exemplo comum. Esse certificado permite a assinatura de documentos eletrônicos com valor jurídico, o acesso a serviços online governamentais e a realização de operações bancárias. Um exemplo que ilustra na prática a utilidade do e-CPF é sua inclusão gratuita para cada sócio no processo de abertura digital do CNPJ na plataforma Contabilizei.

Outra modalidade é o e-CNPJ, representativo do Certificado de Pessoa Jurídica. Esse tipo de certificado é empregado por empresas para a assinatura de documentos eletrônicos, a utilização de serviços online oferecidos por órgãos públicos, a emissão de notas fiscais eletrônicas e a realização de transações bancárias.

É válido mencionar também que determinados setores profissionais, como saúde, advocacia e contabilidade, dispõem de certificados digitais específicos, atendendo às exigências e particularidades de suas atividades.

A Importância do Certificado Digital

Como já mencionado mais acima, o certificado digital significa maior garantia de segurança e confiabilidade das transações eletrônicas para indivíduos, profissionais como médicos, advogados e contadores que utilizam esse recurso para a assinatura de documentos com valor jurídico, por exemplo.

Além disso, o certificado digital é indispensável para o acesso a serviços online governamentais, como a declaração do Imposto de Renda. Empresas, por sua vez, encontram no certificado digital uma ferramenta essencial para emitir notas fiscais eletrônicas, além de possibilitar o acesso a serviços da Receita Federal e a transmissão de documentos contábeis.

Como obter o Certificado Digital

Para adquirir um certificado digital siga alguns passos essenciais mencionados logo abaixo:

Escolher a Autoridade Certificadora (AC):

Diversas ACs estão disponíveis no mercado, como a Soluti, Serasa Experian, Certisign e Valid. Optar por uma AC confiável e reconhecida é primordial.

Verificar Requisitos:

Antes de solicitar o certificado, é preciso conferir os documentos e informações necessárias. Geralmente, documentos de identificação, comprovante de residência e, para empresas, o CNPJ, são exigidos.

Agendar Atendimento:

É necessário entrar em contato com a AC selecionada e agendar um atendimento, que pode ser presencial ou online.

Comparecer ao Atendimento:

Comparecer ao local designado pela AC na data agendada com os documentos necessários. Nesse momento, ocorre a validação da identidade e a coleta de informações para a emissão do certificado.

Realizar Pagamento:

Após a validação da identidade, o pagamento do certificado é efetuado. O valor varia de acordo com o tipo de certificado e AC escolhida.

Instalar o Certificado:

A AC emite o certificado, que é instalado seguindo as instruções fornecidas. O arquivo do certificado e as orientações são fornecidos.

Testar o Certificado:

Realizar testes é crucial para verificar a eficácia do certificado. A AC oferece instruções precisas para essa etapa. É importante mencionar que essas etapas podem variar com base na AC escolhida, sendo fundamental seguir as orientações específicas de cada uma.

Quanto custa

Os custos do certificado digital variam conforme a AC, o tipo de certificado e sua validade. A duração padrão dos certificados é de 1 a 3 anos. Para o e-CPF, os valores oscilam entre R$100 e R$300, enquanto para o e-CNPJ, variam de R$170 a R$600. Tais preços são aproximados e podem sofrer variações, a depender da AC e do tipo de certificado.

É aconselhado pesquisar e comparar os preços de diferentes ACs para garantir um custo-benefício que compense. Além disso, levar em conta a reputação e confiabilidade da AC é crucial para a qualidade do certificado obtido.

