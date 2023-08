Horóscopo da semana (até dia 12): haverá términos

As previsões do horóscopo para a semana a partir de domingo (6) até 12 de agosto pedem maior cuidado com os excessos. Por conta da quadratura entre Sol em Leão e Júpiter em Touro mais acentuada, a possibilidade de passar da conta é grande. Entretanto, também é previsto mais animação dos que nas semanas anteriores. Saiba mais logo abaixo para entender o que cada trânsito pode significar e as dicas para aproveitá-los da melhor forma.

Previsão promete términos e alerta sobre excessos que devem ser evitados. | Foto: Jeremy Thomas / Reprodução Unsplash

Horóscopo da semana alerta para excessos

As previsões astrológicas para a semana de 06 a 12 de agosto de 2023 ligam o sinal de alerta sobre a possibilidade de excessos, principalmente devido à posição entre o Sol em Leão e Júpiter em Touro, que estará mais intensa. Esse aspecto pode levar ao exagero em diversas áreas, como alimentação e gastos. Contudo, também traz um aumento no ânimo em comparação com as semanas anteriores.

Até quinta-feira (10), o Sol continuará em quadratura com Júpiter, tornando ainda mais provável a tendência de exageros, seja em nossas ações, consumo ou generosidade para com outras pessoas. É importante evitar cair na armadilha da super confiança e reconhecer nossos limites e falhas. Moderação é fundamental para administrar a ansiedade do “tudo ao mesmo tempo agora”.

Momento de inovar

A partir de sexta-feira (11), Marte em Virgem começará um trígono com Urano em Touro, o que favorecerá inovações, criatividade e mudanças tanto no trabalho quanto na vida pessoal. Esse aspecto também pode destravar questões que estavam empacadas. Na perspectiva da Copa do Mundo Feminina 2023, podemos esperar um momento cheio de energia e surpresas, com a possibilidade de resultados inesperados.

Vênus quadra em Urano propicia mudanças

Durante toda a semana, Vênus em Leão estará em quadratura com Urano em Touro, indicando um período propício para mudanças, inclusive em relacionamentos. Com Vênus retrógrado, é uma boa oportunidade para revisar padrões de relações e considerar rompimentos, tanto em âmbito afetivo quanto em outros contextos, como mudança de empresa ou planos. Deve-se tomar cuidado com gastos não planejados e compras impulsivas.

Busca por conhecimento

Momento propício para buscar conhecimento. | Foto: Ben White / Reprodução Unsplash

Ao longo da semana, Mercúrio em Virgem estará em trígono com Júpiter em Touro, favorecendo a expansão mental e a busca por conhecimento. Investir em cursos pode ser uma ótima ideia, desde que seja uma decisão ponderada e não um impulso exagerado. Boas notícias estão previstas para essa semana, contribuindo para levantar o ânimo após um período mais desafiador.

