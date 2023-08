Como pagar apenas 2% da sua dívida no crediário

As varejistas aderiram ao programa Desenrola Brasil e também estão promovendo campanhas de renegociação de dívida, oferecendo descontos significativos e opções de parcelamento estendido. Algumas empresas concedem até 98% de desconto nos débitos e permitem parcelar os valores em até 72 vezes. Conheça logo abaixo as principais empresas do ramo que estão no programa e quais as condições para pagar seu débito.

Principais lojas do varejo aderem ao Desenrola Brasil e oferecem condições especiais para quitar suas dívidas. | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Gigantes do varejo no Desenrola

Dentre as grandes redes do varejo que resolveram participar do Desenrola Brasil, muitas estão antecipando a segunda fase do programa federal, prevista para setembro, na qual dívidas não bancárias também poderão ser revisadas. Abaixo estão as informações sobre como aproveitar os benefícios em algumas dessas grandes lojas do setor varejista

C&A:

A varejista de moda oferece condições vantajosas para os clientes renegociarem suas dívidas. É possível parcelar em até 24 vezes, com juros de 1,99% ao mês, ou obter descontos especiais para pagamento à vista. Dívidas com mais de 180 dias de atraso no C&A Pay também podem ser parceladas em 24 vezes.

Canais de negociação:

WhatsApp 11 3585 2990, telefone 0800 9404520 e site negocie.ceapay.com.br.

Lojas Renner:

A empresa participa do programa Desenrola Brasil através de sua financeira, a Realize CFI. Nessa plataforma, é possível conseguir descontos de até 98% e parcelar a dívida em até 48 vezes.

Para renegociar, basta acessar o site da Realize.

Magazine Luiza:

O Magalu oferece descontos atrativos, chegando a até 90%, e opções de parcelamento em até 72 vezes, dependendo do perfil do cliente. Essa oferta estará disponível até o dia 31 de agosto. Além disso, aproximadamente 170 mil consumidores com dívidas inferiores a R$ 100 terão seus nomes retirados da lista de negativados da varejista.

Canais de negociação:

Carnês: lojas físicas do Magalu, telefone (0800 034 1005), WhatsApp (11) 93073 7478, site carnedigital.magazineluiza.com.br ou e-mail: cobranca@magazineluiza.com.br.

Cartões de crédito Luiza e Magalu: lojas da LuizaCred, lojas do Magalu, telefone (3003 3030) ou WhatsApp: (11) 4004 1144.

Casas Bahia e Ponto (Via):

As empresas da Via também oferecem boas condições para renegociar dívidas. É possível parcelar em até 36 vezes, com isenção de juros ou multas, de acordo com o perfil do cliente. A negociação está disponível até o dia 31 de agosto, e os canais online das empresas estão disponíveis para esse processo. Além disso, é possível efetuar os pagamentos via Pix no Portal do Carnê de ambas as marcas.

Canais de negociação:

Casas Bahia: lojas da rede, portal do Carnê Casas Bahia, telefone 0800 025 8880 ou aplicativo do banQi.

Ponto: lojas da rede, portal do Carnê Ponto, telefone 0800 022 1400 ou aplicativo do banQi.

Carrefour:

No Carrefour e Atacadão, cerca de um milhão de clientes com débitos podem renegociar as dívidas com descontos de até 90% e parcelamento em até 30 vezes.

Canais de negociação:

telefones 0800 722 0363 e 0800-722-8472, ou através dos portais do Carrefour e do Atacadão.

