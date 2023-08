Corte cebola SEM CHORAR! Esta é a dica

Segredos para cortar cebola sem derramar uma lágrima. | Foto: CA Creative / Reprodução Unsplash

Você adora o sabor das cebolas, mas não consegue suportar as lágrimas que inevitavelmente escorrem do seu rosto ao cortá-las? Compreendemos perfeitamente a sua preocupação! Felizmente, existe um truque que você pode usar para cortar cebolas sem derramar uma única lágrima!

Essa técnica foi compartilhada por Minoo Mahdavian em sua conta no Instagram e tem sido uma verdadeira revolução para os amantes da culinária, segundo reportagem recente do The Sun.

Minoo aprendeu esse truque com sua mãe e nunca mais cortou uma cebola de outra forma desde então. Segundo ela: “Você sabia que não vai chorar ao cortar uma cebola se não remover a raiz? É verdade! Cebolas são surpreendentemente um dos meus vegetais favoritos para cortar, e é tudo graças a esse truque. Sinceramente, faço isso há tanto tempo que esqueci que as pessoas costumavam chorar ao cortar cebolas.”

Aprenda o truque e pare de chorar

A técnica é simples. Basta descascar a cebola, cortá-la ao meio e, em seguida, cortar cada metade separadamente, evitando a raiz. Isso evita a liberação do gás que irrita os olhos, conforme explicado pela Healthline. Esse gás é o responsável por nos fazer chorar, e nossas lágrimas são uma forma de defesa, protegendo e limpando os olhos dessa irritação.

Depois de compartilhar o truque em sua rede social, Minoo recebeu muitas mensagens no reels com o inovador truque, onde outros entusiastas da culinária ficaram surpresos por nunca terem experimentado essa técnica antes. Comentários como “Definitivamente preciso tentar isso” e “Nunca soube! Vou tentar!” foram comuns entre os seguidores.

Repercussão do vídeo gerou dicas extras

Além disso, outros gourmets também compartilharam seus próprios truques para evitar o choro ao cortar cebolas. Um deles sugeriu sempre colocar a cebola com o lado cortado para baixo, pois é a liberação da enzima no ar que causa o choro. Outra sugestão foi colocar as cebolas em água fria por 10 minutos antes de cortá-las, enquanto outro afirmou que cortá-las e armazená-las na geladeira era a chave para evitar as lágrimas.

Experimentar diferentes técnicas pode ser útil para encontrar o método mais eficaz para cada pessoa, mas a dica compartilhada por Minoo certamente conquistou muitos adeptos e permitiu que, a partir de agora, mais pessoas desfrutassem do sabor das cebolas sem lágrimas. Afinal, esse vegetal tal essencial para nossa culinária jamais pode ser motivo de sofrimento, não é mesmo?!

