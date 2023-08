Emoji de olhos fechados no WhatsApp: o verdadeiro significado

As centenas de emojis que o WhatsApp nos oferece em seu aplicativo de mensagens são uma grande ajuda na hora de expressarmos o que não conseguimos através de palavras. Existem os mais populares entre a maioria dos usuários, assim como existem aquele que têm um significado curioso, o qual poucos conhecem, com o emoji de olhos fechados. Saiba logo abaixo o ele realmente significa.

Dentre a infinidade de emojis do WhatsApp, alguns despertam curiosidade em relação ao seu significado. Conhece todos? | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

WhatsApp e seus infinitos emojis

Mais que um complemento na forma de se expressar quando as palavras já estão em falta, os emojis ajudam até mesmo em momentos em que a pessoa ou não pode dar muitos detalhes sobre determinado assunto, ou simplesmente está com preguiça de digitar. O que é muito comum hoje em dia, certo?

De uma forma geral, existem algumas dezenas de emojis mais populares que são usados por praticamente todos os usuários do app de mensagens, e todos possuem seu significado próprio. Entre outras palavras, usar um emoji sem se atentar na sua origem, pode ser um equívoco, como é o caso do emoji de olhos fechados com uma lágrima escorrendo. Você sabe o que ele de fato significa? Confira mais abaixo.

O emoji de olhos fechados e lágrima

Um dos emojis mais queridinhos é aquele que mostra um rosto com olhos fechados e uma lágrima. No entanto, você sabe qual é o significado oficial deste emoji no aplicativo?

Você sabe o significado do emoji de olhos fechados com lágrima? | Foto: Reprodução / WhatsApp

Esse é um exemplo significativo de uso inadequado de emojis, já que muitas pessoas o utilizam para representar um sintoma de gripe, resfriado ou até mesmo como um sinal de choro. Na verdade, a expressão possui o nome oficial de “Rosto com sono” e é frequentemente utilizada em mangás e animes para representar um personagem que está dormindo. É, pelo visto alguns emojis não aparentam muito ser o que de fato representam, não é mesmo?

WhatsApp segue reforçando atualizações de segurança

Mas o aplicativo não se dedica apenas à novidades visuais que apenas ‘enfeitam’ o mensageiro. Uma das mais recorrentes preocupações do app da empresa Meta tem sido a segurança dos usuários.

Com isso, o WhatsApp recentemente revelou que novos recursos de proteção foram disponibilizados em sua última atualização. Um deses recursos é a prevenção de tentativas não autorizadas de mover uma conta do WhatsApp para outro dispositivo, garantindo assim maior segurança para as contas dos usuários.

Outra medida é a proteção contra malware que poderia explorar o telefone de um usuário para enviar mensagens indesejadas através do WhatsApp. Adicionalmente, o aplicativo também implementou códigos de segurança automáticos para facilitar o processo de verificação.

Uma nova atualização beta para Android, a versão 2.23.16.15 na Google Play Store, revelou que o WhatsApp está prestes a introduzir mais um recurso de segurança. Este novo recurso possibilitará a proteção das contas através do uso de um endereço de e-mail, o que pode ser particularmente útil em situações específicas, embora não tenham sido detalhadas quais são essas situações.

É importante ressaltar que essa nova funcionalidade será opcional e diferentemente daquela que solicita o endereço de e-mail ao configurar a verificação em duas etapas. Essa novidade está sendo aguardada com expectativa pelos usuários, e será disponibilizada em uma atualização futura do aplicativo.

