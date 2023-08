Ative o “modo capa da invisibilidade” no WhatsApp

Se o seu sonho é se desconectar do mundo e fugir um pouco dessa vida digital, mas a agitação das redes sociais e mensagens no WhatsApp não te deixam ter aquele tão sonhado momento de tranquilidade e silêncio, podemos ter uma boa notícia para você, ao menos para o aplicativo de mensagens mais famoso do mundo. Aprenda mais abaixo como observar tudo ‘por trás do pano’.

WhatsApp da invisibilidade

Às vezes, se desligar do que acontece no universo virtual é realmente difícil, com tantas distrações que fazem horas voarem como minutos, certo? Quando damos conta, o dia já está no final e a produtividade atingiu o nível mais baixo possível. Sim, te entendemos. E se você pensou como seria incrível ficar invisível no aplicativo de mensagens mais viciante da internet, também concordamos e vamos além, mostrando como fazer EXATAMENTE isso.

Confira 5 truques infalíveis para ficar invisível no WhatsApp:

Silenciando o modo “Online”:

Para fugir de perturbações, desative o modo “online” no WhatsApp. Vá nas configurações, em seguida clique em privacidade e escolha “Visto por último e online”. Selecione “Ninguém” em ambas as opções para impedir que outros saibam quando você está disponível para conversar. Desativando o ‘azulzinho’:

Ao desativar a confirmação de leitura, ninguém saberá quando você leu as mensagens. Acesse “Privacidade” e desmarque a opção “Confirmação de Leitura” nas configurações do mensageiro. Ocultando o “visto por último”:

Para evitar que outras pessoas saibam quando você esteve online por último, vá em “Privacidade” e escolha “Ninguém” para a opção “Visto por último”.

Há menos de duas semanas, o WhatsApp lançou um novo recurso que permite enviar vídeos curtos com até 60 segundos de duração. Para utilizar essa funcionalidade, siga estes passos:

Abra a conversa e toque no ícone do microfone, que se transformará em uma câmera filmadora. Pressione a câmera para gravar o vídeo. Aguarde a contagem regressiva e solte para enviar. Durante a gravação, deslize para cancelar ou toque no ícone de cadeado para gravar sem segurar. Ao fim, toque na lixeira ou na seta azul para descartar ou enviar. O vídeo será enviado sem som. Toque no ícone de play para ativar o áudio. Para apagar, pressione e escolha “Apagar”. Toque na câmera para voltar ao microfone. Repita quantas vezes precisar.

A Meta, empresa responsável pelo WhatsApp, implementou um esquema de segurança com criptografia de ponta a ponta para garantir a privacidade dos usuários ao enviar esses vídeos. Além disso, os vídeos não podem ser baixados pelo mensageiro de maneira nativa, aumentando a proteção das informações. Essa funcionalidade está disponível tanto para dispositivos Android quanto iPhone.

Utilizando essas dicas e recursos, você poderá ter mais privacidade e controle sobre suas interações no WhatsApp. Mantenha-se seguro e aproveite todas as funcionalidades disponíveis no aplicativo.

