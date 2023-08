Cadastro aberto para conseguir kit digital do governo; confira

A forma de transmissão da rede televisiva vem passando por mudanças. O sinal analógico está sendo substituído totalmente pelo sinal digital.

Para garantir que a população que possui televisões mais antigas continue a ter acesso às transmissões, o governo disponibilizou gratuitamente o Kit Antena Digital.

Tem direito a receber o kit as famílias que possuem exclusivamente TV de tubo ou de tela fina fabricada antes de 2010 e pessoas que tenham feito Cadastro Único até julho de 2022.

As pessoas que receberam a carta do Programa Digitaliza Brasil deverão agendar a retirada do seu kit de antena e devem:

1. Ouvir a mensagem inicial sobre o Programa;

2. Aguardar a mensagem acabar;

3. Digitar 1;

4. Digitar o número do seu NIS;

Quem possui direito, mas não realizar agendamento no prazo poderá entrar em contato com a Seja Digital. O nome da pessoa será inserido em uma lista de espera, mas não há garantia de recebimento.

A instalação será de responsabilidade do beneficiário.

O que é o sinal digital de TV?

O sinal digital entrega imagem e som com mais qualidade do que o analógico, ainda que o antigo modelo tenha seus defensores. Porém, a mudança para os sinais digitais não representa só o fim dos chiados e riscos na tela da TV.

Qual a vantagem do sinal digital?

1. Imagem melhor

A TV digital apresenta uma resolução muito mais definida. Mesmo nos casos em que a imagem transmitida é recebida em uma qualidade duvidosa, ainda é superior ao antigo sinal analógico. Isso acontece porque a TV digital tem a capacidade de exibir a quantidade de até 1.080 linhas digitais, enquanto que a analógica consegue mostrar somente 525 linhas horizontais.

2. Áudio melhor

O sinal de TV digital tem a capacidade de receber a transmissão simultânea de, até mesmo, seis canais de som ao mesmo tempo. Para isso, é importante ter um equipamento de som adequado. Por sua vez, a TV analógica somente consegue reproduzir um som mono ou dois estéreos ao mesmo tempo. O ruído cria um efeito de espaço. Assim, o som que chega por um lado sai pelo outro.

3. Maior estabilidade do sinal

A transmissão digital oferece a imagem com mais estabilidade. Isso significa a ocorrência de menos quedas no sinal e interferências, ou seja, menos efeito de chuvisco ou interrupções da transmissão devido às más condições do tempo, como a chuva, os raios e as tempestades.

4. Novos canais

Primeiramente, é importante mencionar que o sinal analógico precisa ser transmitido em certas frequências com o objetivo de evitar eventuais interferências na transmissão. Isso acontece porque os canais necessitam de um espaço maior entre as suas frequências. Por sua vez, o sinal da TV digital é mais exato.

