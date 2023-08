Chega de açúcar! 3 ingredientes naturais podem substituí-lo

Não chega a ser exagero afirmar que o açúcar certamente é um dos ingredientes que os brasileiros mais utilizam dentro e fora de casa, seja no preparo de infusões diversas, ou mesmo no preparo das refeições.

Na hora de tomar café ou chá, por exemplo, são poucos os que resistem a esse ingrediente, assim como são poucas as pessoas que não abrem mão de utilizá-lo na hora de assar um bolo saboroso ou sobremesas diversas.

Porém, existe o fato de que, quando consumido em excesso, o açúcar pode ser muito prejudicial, e este fato definitivamente deve ser levado a sério por qualquer pessoa que dê valor à sua saúde.

E é por isso que, no decorrer deste artigo, foram apresentados 3 outros ingredientes que podem perfeitamente substituir o açúcar.

Quem tem interesse nesse tipo de açúcar e quer ter uma vida realmente mais saudável, portanto, não pode deixar de ler cada um dos tópicos até o final.

É possível excluir o açúcar da dieta sem “sofrer” | Imagem: Faran Raufi / unsplash.com

Os problemas do açúcar para a saúde

De acordo com especialistas diversos, o consumo descontrolado do açúcar, independentemente de qual seja o alimento, de fato pode levar a diversas complicações relacionadas à saúde.

Os problemas cardiovasculares são um exemplo claro disso, assim como o aumento da pressão. Não há como negar, também, que uma pessoa que consome açúcar com uma frequência que vai além do permitido certamente acabará ficando acima do peso, podendo desenvolver o diabetes do tipo 2.

E, por fim, vale frisar, ainda, que até mesmo alguns tipos de câncer podem estar associados a este ingrediente, não sendo à toa que ele deve ser muito controlado, principalmente no que diz respeito ao público infantil.

Os alimentos que funcionam muito bem como substitutos para o açúcar

A dúvida que fica, não poderia ser outra: se o açúcar é tão perigoso para a saúde, que outro ingrediente poderia atuar como seu substituto, a fim de manter alimentos e bebidas com o sabor mais adocicado?

E a boa notícia é que não existe apenas um, mas sim 3 ingredientes que possuem essa função, e cada um deles é explicado abaixo:

1. A canela

O uso moderado deste ingrediente é sugerido por especialistas, como forma prática de adoçar bebidas: a canela, na verdade, é uma especiaria caracterizada justamente pelo sabor mais adocicado e por seu aroma único.

Inclusive, quem optar por usar a chamada versão Ceilão desta iguaria deve se atentar ao fato de que ela é menos doce e mais picante.

2. O mel

O mel, por sua vez, pode ser usado principalmente em chás, de modo a deixar a bebida mais doce. Ele, por sinal, acaba sendo um bom substituto para o açúcar até mesmo pelo fato de ser composto por minerais, vitaminas e antioxidantes.

É importante lembrar, porém, que ele também não deve ser consumido em grandes quantidades, por ser calórico.

3. O cacau

Por fim, outro substituto interessante é o cacau em pó, que deixa as infusões menos amargas e, ainda, possui muitos antioxidantes.

Embora tenha esses benefícios e até mesmo contribua para evitar problemas cardíacos, porém, seu consumo deve ser controlado.

