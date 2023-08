iPhone novo por 50% do valor original

Ter um iPhone novo sem dúvidas é o objetivo de muitas pessoas, principalmente quando se trata de usar esse smartphone como ferramenta de trabalho. Não são poucas as pessoas que sentem que ele entrega um pouco mais de qualidade na hora de subir conteúdos no Instagram, por exemplo, uma vez que, supostamente, essa rede social foi idealizada tendo como foco os aparelhos com sistema operacional Android.

Porém, embora possa ser realmente útil dentro de alguns contextos, o iPhone costuma ser inalcançável para boa parte dos brasileiros, por conta de seu preço, geralmente mais elevado.

E a boa notícia para os amantes da tecnologia é que este cenário já está mudando.

Ocorre que existe uma parceria muito estratégica entre a Apple e a operadora TIM que é carregada de vantagens bem significativas para os clientes que têm interesse em ter um iPhone novinho em folha.

Os descontos em celulares desta categoria, com acesso grátis ao chamado Apple One, ajudam a tornar a experiência mais abrangente e acessível, conforme será explicado no decorrer deste conteúdo.

Parceria exclusiva deixou o preço do iPhone novo muito menor | Imagem: Daniel Romero / unsplash.com

Os planos para quem quer ter um iPhone novo o quanto antes

Na parceria em questão, existe a oferta de dois planos mensais, um de 50 GB e outro de 100 GB, como forma de incentivar a atrair novos clientes, além de permitir que eles desfrutem de inúmeros benefícios.

Com essa iniciativa, a operadora TIM, por sinal, não só tem mais chances de conseguir mais clientes, como também consegue fortalecer os laços com os clientes já existentes, gerando um incentivo para que eles continuem escolhendo esta empresa.

Inclusão gratuita e qualidade fazem parte do Apple One

Os celulares da marca Apple são reconhecidos por conta da qualidade, do design mais elegante e da inovação tecnológica: juntos, esses fatores fazem com que um iPhone novo seja o objeto de desejo de muita gente.

A integração relacionada ao ecossistema da própria marca, que permite o compartilhamento e a sincronização de diversos dados entre os demais aparelhos Apple, é outra grande característica que os usuários valorizam. Por meio dela, eles ganham uma experiência de uso que é conveniente e fluida.

Deve-se citar, ainda, o acesso ao chamado Apple One, por meio do qual se tem acesso a alguns serviços como streaming de vídeo, música, jogos e armazenamento em nuvem. Todos esses serviços complementam a capacidade do próprio iPhone.

Mais detalhes sobre a parceria entre a TIM e a Apple

Quem está considerando comprar um iPhone novo com um bom plano de internet pode considerar a parceria TIM+Apple como sendo uma grande oportunidade para obter descontos e também outras vantagens.

Ocorre que os descontos que a TIM oferece para quem compra um iPhone são de fato atrativos, representando grandes economias, conforme exemplificado abaixo:

iPhone modelo 14 (de 128 GB) por R$ 3.999 (antes custava R$ 7.599) iPhone modelo 14 (de 256 GB) por R$ 4.999 (antes custava R$ 8.599) iPhone modelo 13 (de 128 GB) por R$ 3.499 (antes custava R$ 6.499) iPhone modelo 12 (de 256 GB) por R$ 2.999 (antes custava R$ 7.199)

Por fim, deve-se sempre lembrar que cada cliente deve analisar muito bem suas necessidades e comparar diversas ofertas, de modo a descobrir se realmente pode se beneficiar com esta parceria.

